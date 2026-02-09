VANDALISM Slovac prins în flagrant în Satu Mare după ce a vandalizat un tren cu graffiti

Polițiștii au identificat mai multe recipiente cu vopsea tip spray asupra bărbatului

În noaptea de 6 februarie a.c., în jurul orei 00:40, polițiștii din cadrul Biroului Județean de Poliție Transporturi Satu Mare au surprins în flagrant un cetățean slovac de 27 de ani, în timp ce vandaliza un automotor garat în stația de cale ferată din municipiul Satu Mare, aplicând graffiti.

Asupra bărbatului au fost găsite mai multe recipiente cu vopsea tip spray, folosite pentru comiterea faptei.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere, urmând ca prejudiciul să fie stabilit.