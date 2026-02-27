VERTICALI PENTRU ROMÂNIA: CRONICA PREZENTULUI

De: ADRIANA UNGUREANU: Editorialist la VERTICALI PENTRU ROMÂNIA, corespondent de București, doctor în Economie și Afaceri Internaționale, scriitoare, profesor, formator
Iubite, cititor! În primul rând, vreau ca să-mi manifest încântarea de a vă intra de acum încolo în casele dumneavoastră, prin intermediul acestei rubrici. Mi-am propus să vorbesc despre evenimentele principale din actualitatea națională și internațională, iar printre scopurile pe care le urmăresc, pe lângă cel informativ și cel de a aduce în prim-plan ineditul, se află și acela de a-mi ajuta semenii să înțeleagă ce se întâmplă în jurul nostru.
CRONICA CICLOANELOR
Orice poveste începe cu ”A fost odată…”
Din nefericire, povestea mea de astăzi se petrece în Sudul Italiei și se va încheia astfel, pentru că nimic din ceea ce a fost acolo, nu va mai fi la fel. Întregul țărm al uneia dintre cele mai frumoase zone din lume a fost reconfigurat în numai câteva zile, mai întâi de ciclonul Harry, apoi de mega-ciclonul Nils, din care a derivat, 48 de ore mai târziu, ciclonul Ulrike, toate fiind provocate de ploaia abundentă, care au provocat alunecări de teren, care au prăbușit terasamentele. Valurile mării, care au atins cote istorice de la 5 până la 10 metri, au zdrobit malurile, înghițind cele mai frumoase plaje, în timp ce vântul puternic de 100-140 km/h a avariat grav, uneori până la nimicire, localuri, case, linii ferate.
BILANȚ AMÂNAT
După ciclonul Harry, care a devastat Calabria Ionică, Sicilia și Sardinia în perioada 20-22 ianuarie 2026, spiritele s-au liniștit și se credea că viața își va urma cursul normal. Deși marea nu se retrăgea, s-a încercat o primă constatare a pagubelor și luarea unor măsuri imediate de refacere a malurilor. Numai că întregul proces a fost întrerupt brusc din cauza veștilor cumplite meteo referitoare la mega-ciclonul Nils, care pătrunsese din Oceanul Atlantic în Europa, afectând Portugalia, Spania, devastând Franța, pentru ca între 12-14 februarie să-și manifeste apogeul pe coasta tireniană a Italiei.
Previziunile n-au corespuns deloc realității, pentru că ciclonul, în loc s-o ia spre nordul Europei, a coborât în Sud, avariind extrem de grav localitățile turistice emblematice ale Siciliei și Calabriei. Apoi, după 48 de ore de liniște aparentă, Marea Tireniană a fost izbită de ciclonul Ulrike, care a distrus tot ce mai rămăsese în picioare.
ATUNCI CÂND NECAZURILE CURG GÂRLĂ
Este știut faptul că Sudul Italiei este mult mai puțin pregătit decât partea de Nord a peninsulei sub formă de cizmă, însă, dintre toate regiunile afectate de cicloane, statisticile pun Calabria pe ultimul loc, din toate punctele de vedere.
Deși noi luăm în calcul indicatorul reprezentativ de bunăstare ”Produsul Intern Brut”, în Italia se utilizează un alt instrument numit ”Indicatorul Situației Economice Echivalente”, care reflectă situația economică a unei familii, fiind luate în evidență, veniturile, conturile bancare, precum și proprietățile, cu scopul de a obține anumite beneficii sociale, iar Calabria este pe ultimul loc și la acest indicator, atingând un nivel anual de 13 141 euro/familie, cu un decalaj de 10 000 euro în minus față de o familie din nord.
În accepțiune italiană, familia calabreză trăiește la limita subdezvoltării …
iar cei care trăiesc la malul mării se bazează pe veniturile din activitatea turistică ce se desfășoară doar o lună pe an, de obicei în august. Nu-i așa că este nevoie de o mobilizare fizică și mai ales financiară extraordinară din partea autorităților pentru a reface în următoarele cinci luni întreaga infrastructură distrusă de cicloane și de a atrage, din nou, turiștii tradiționali.
VIAȚA MERGE ÎNAINTE
În Italia de Sud au fost mereu furtuni devastatoare, care au provocat distrugeri majore la nivel local, totul fiind în cele din urmă refăcut, cu viața ”pregătită” de mers înainte. Din păcate, de fiecare dată când marea s-a înfuriat, a invadat țărmul, apoi, chiar dacă s-a retras, a înghițit an de an, fără milă metri de plajă, iar plajele s-au tot micșorat.
Dacă pe la noi ”iarna nu-i ca vara!”, la ei, procesul de eroziune reprezintă problema principală de rezolvat pe masa tuturor primarilor din zona maritimă, numai că, poate că din greșeală, mai este câteodată ignorată cu desăvârșire în ultimii 50 de ani … și doar s-au făcut lucrări ieftine și ușoare pe zone disparate, bucată cu bucată, fără un plan de ansamblu.
Niciodată până în acest an n-au fost trei cicloane unul după altul, care să reconfigureze, la propriu, geografia locurilor, de la un capăt la altul
Populația cere imperativ măsuri de siguranță și acțiune, de implementare a unor planuri de consolidare a malurilor și de protejare a plajelor, pentru că altminteri există riscul ca viața și bunăstarea localnicilor să fie puse în pericol. Deocamdată, primăriile au izolat zonele periculoase, remediat problemele imediate și, la nivel regional s-a luat măsura ca toate persoanele afectate direct de cicloane să fie scutite de plata facturilor de curent, gaze și apă pe o perioadă de șase luni, începând din 18 ianuarie 2026.
CE A FOST, A FOST / CE VA FI, VA FI …
Deși se discută despre fenomene meteorologice distincte, toate cele trei cicloane au un numitor comun: apa care s-a prăvălit nemilos din cer și din mare. În doar câteva zile, tot ce-a reprezentat natură de o frumusețe care tăia pur și simplu respirația, a rămas amintire. Persistă încă teama că oricând fenomenele extreme ar putea reveni și, cum spun locuitorii: ”Doamne ferește, un cutremur ar mai lipsi!”
”Sunt locuri care nu sunt doar simple locuri. Sunt amintiri, obiceiuri, bucăți de viață…” așa și-a început Alessandro Sorace una dintre postările sale de pe Facebook, după ce a văzut dezastrul de pe plaja sa preferată … iar eu, care merg de douăzeci de ani în Calabria, spun cu inima frântă: ”A fost odată ca niciodată o mare caldă și plăcută la atingere, ca un voal înmuiat în mir și apă sfințită. Marea a rămas, dar relieful nu mai este la fel, însă atât Alessandro, eu și toți cei care iubim Italia, păstrăm în suflet povestea vacanțelor trecute, pregătind-o pe următoarea să se nască … pentru că orice s-ar întâmpla, trebuie să privim cu inima deschisă spre viitor”.
Marea dă semne bune, pare că începând din ultimele zile ale lui februarie vrea să se retragă, atât cât va considera de cuviință.
Cu dragoste,
Adriana
