Ziua Mondială a Zonelor Umede, marcată la Carei de Asociația „Copacul vieții”

Asociația Ecologică și Umanitară „Copacul vieții” în parteneriat cu Fotoclubul „Vasile Vénig László” din Carei și cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean, a celebrat evenimentului ecologic:

2 Februarie – Ziua Mondială a Zonelor Umede,

prin organizarea unui concurs de fotografii, cu participarea a 45 de elevi de la cele 16 licee înscrise la concurs din județul Satu Mare.

Evenimentul a avut loc la Castelul Károlyi din Carei în data de 02.02.2026 începând cu ora 14.00.

La eveniment au participat elevii care s-au înscris la concurs însoțiți de profesorii coordonatori precum și părinții acestora.

Evenimentul s-a desfășurat după următorul program:

14.00 – Deschiderea festivității de către gazda evenimentului Bikfalvi Zsolt – Președintele Fotoclubului „Vasile Vénig Lászlo” Carei ;

14.10 – Prezentarea semnificației evenimentului ecologic și a concursului de fotografii organizat în cinstea Zilei Mondiale a Zonelor Umede, de către Békéssy Elisabeta – Președintele Asociației Ecologice și Umanitare „Copacul vieții”;

14.30 – Arta fotografică – Din prisma specialistului – Prezintă Bikfalvi Zsolt Președintele Fotoclubului „Vasile Vénig Lászlo” Carei ;

14.45 – Evaluarea și festivitatea de premiere a lucrărilor participante la concursul de fotografii moderată de Békéssy Elisabeta;

15.30 – Vizitarea expoziției;

În deschiderea evenimentului președintele fotoclubului Bikfalvi Zsolt, în calitate de gazdă, a adresat cuvinte de bun venit, de mulțumire pentru participarea elevilor într-un număr atât de mare și de felicitare pentru lucrările deosebit de valoroase nu numai din punct de vedere ecologic dar și foto artistic. Totodată, și-a manifestat bucuria pentru participarea și oportunitatea de a contribui fotoclubul la succesul unei noi activități ecologice inițiate de către Asociația Copacul vieții.

Președintele asociației, Békéssy Elisabeta, a prezentat, în continuare, semnificația evenimentului, importanța zonelor umede, inima vie a naturii, care oferă hrană, adăpost, cuibărit și migrație unei însemnate varietăți de păsări specifice zonelor umede. În acest context, a subliniat, importanța societății civile, a tinerilor voluntari, respectiv a comunității per ansamblu, în protejarea acestor comori naturale.

Bikfalvi Zsolt a prezentat arta fotografică din prisma specialistului oferind tinerilor informații valoroase cu privire la tehnica și regulile care trebuie respectate pentru a realiza o fotografie de calitate în natură.

A urmat festivitatea de premiere. Lucrările elevilor au fost împărțite în patru categorii: Zona umedă cu păsări, Peisaje, Eco Artistice și Foto Artistice, și evaluate de un juriu format din Săsăran Mariana Inspector de biologie, Bikfalvi Zsolt și Békéssy Elisabeta.

Pentru participarea la concurs fiecare participant a primit o diplomă de merit.

Conform clasamentului, au fost premiați următorii elevi:

CATEGORIA: ZONE UMEDE CU PĂSĂRI

PREMIUL I

NICOARĂ ANTONIA , clasa a XI –a, Aripi de păsări – COLEGIUL NAȚIONAL „DOAMNA STANCA”SATU MARE

PREMIUL II

FABIAN ANA clasa a IX –a,- Apus de soare cu rațe – LICEUL DE ARTE „AUREL POPP” SATU MARE

PREMIUL III

FANEA IOANA ANELIS clasa a XI–a, – Cormoranii în zbor – LICEUL TEHNOLOGIC „GEORGE BARIȚIU” LIVADA

MENȚIUNI:

1. DEMIAN CEZAR CIPRIAN clasa a XI –a, Adunarea de iarnă – COLEGIUL NAȚIONAL „DOAMNA STANCA” SATU MARE

2. TAKÁCS DARIUS clasa a XII –a, Îndeletniciri în toate formele – LICEUL TEOLOGIC „NICOLAE STEINHARDT” SATU MARE

3. TEREBEȘI ȘTEFANIA clasa a IX –a, – Liniștea iernii pe apă – LICEUL TEHNOLOGIC „ELISA ZAMFIRESCU SATU MARE

4. ANDREICA ALEXANDRU clasa a X –a, Din depărtare – COLEGIUL ECONOMIC „GHEORGHE DRAGOȘ” SATU MARE

5. TARȚA MARK clasa a XI –a, La paradă – LICEUL TEHNOLOGIC „UNIO – TRAIAN VUIA” SATU MARE

CATEGORIA: PEISAJE

PREMIUL I

BUCUREȘTEAN LARA clasa a IX–a – Unde timpul a înghețat – LICEUL TEORETIC CAREI

PREMIUL II

ROȘU ALEX clasa a X –a – Râul care respiră – LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU CUPCEA” SUPURU DE JOS

PREMIUL III

BOTA DARIUS clasa a IX –a – Un apus de soare înghețat – LICEUL DE ARTE „AUREL POPP” SATU MARE

MENȚIUNI:

1. FUȘLE AYAN CRISTIAN clasa a V –a – Someșul – LICEUL TEORETIC GERMAN „JOHHAN ETTINGER” SATU MARE

2. FECSKE DAVID clasa a VIII–a – Liniștea înainte dezghețului – LICEUL TEHNOLOGIC TARNA MARE

3. BERCEAN ANDREI clasa a X–a – Un alb infinit – LICEUL TEHNOLOGIC „IULIU MANIU” CAREI

4. ȘIPOȘ CLAUDIA ALINA IZABELLA clasa a XI –a Patinoarul naturii – LICEUL TEORETIC „GEORGE POP DE BĂSEȘTI” SATU MARE

5. PETŐK MÁRK clasa a XI –a – Téli folyó – LICEUL REFORMAT

PREMII SPECIALE

CATEGORIA: ECO ARTISTICE

1. ANIȚA ȘERBAN clasa a XI –a – Singur în alb – COLEGIUL NAȚIONAL „IOAN SLAVICI„ SATU MARE

2. CORA GIULIA clasa a X –a – Mi-e foame – LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ „GEORGE PALADE” SATU MARE

3. MÁTÉCSA AMÁLIA MERCÉDESZ clasa a X –a – Someșul iarna– Téli Szamos – LICEUL DE ARTE „AUREL POPP” SATU MARE

4. SZILAGYI DENISA clasa a X –a – Egreta pe Someș – LICEUL TEORETIC „GEORGE POP DE BĂSEȘTI” SATU MARE

PREMIUL CEL MARE

CATEGORIA: FOTO – ARTISTIC

ARDELEAN ROXANA clasa a IX –a- Viața faunei pe Someș în sezonul rece – LICEUL DE ARTE „AUREL POPP” SATU MARE

Din lucrările elevilor, s-a realizat și o expoziție de fotografii care poate fi vizitată la Castelul din Carei, de publicul interesat în perioada: 02.02.2026-12.02.2026

După festivitatea de premiere, cadrele didactice, părinții, elevii premiați și reprezentanții mass-mediei și-au exprimat bucuria organizării unui astfel de concurs care i-au scos pe elevi în natură, trezind interesul lor nu numai pentru cunoașterea zonelor umede dar și pentru dezvoltarea spiritului eco civic în protejarea valorilor naturale.