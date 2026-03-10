10 tineri soliști din toată țara, în finala Festivalului Național de Folclor „Trecui aseară prin codru”, la Satu Mare

10 tineri soliști vocali de muzică populară din întreaga țară vor evolua în data de 18 martie pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor Satu Mare. Tinerii artiști au intrat în finala primei ediții a Festivalului – Concurs Național de Folclor „Trecui aseară prin codru”.

Un eveniment menit să promoveze cultura tradițională, organizat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare și Centrul Cultural „G. M. Zamfirescu”, cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare și al Primăriei Municipiului Satu Mare, în parteneriat cu Asociația „Trecui aseară prin codru”.