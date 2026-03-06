Managerul CJCPCT Satu Mare a devenit tată pentru a doua oară

Managerul Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, Robert Laszlo, a anunțat cu bucurie că familia sa s-a mărit. Acesta a devenit tată pentru a doua oară, după ce soția sa a adus pe lume un băiețel.

Micuțul Eduard s-a născut pe 6 martie 2026, la Spitalul Județean de Urgență Satu Mare, cântărind 3,145 kilogrameși având 54 de centimetri. Potrivit mesajului transmis de tată, atât mama, cât și copilul sunt bine.

În mesajul public, Robert Laszlo a mulțumit echipei medicale din cadrul secțiilor Obstetrică-Ginecologie și Neonatologie pentru profesionalismul, dedicarea și sprijinul oferit în aceste momente importante pentru familie.

„Fiecare gest de grijă, fiecare cuvânt de încurajare și fiecare mână întinsă la momentul potrivit au însemnat enorm pentru noi”, a transmis acesta, exprimându-și recunoștința față de medici, asistente și întreg personalul spitalului.

La finalul mesajului, proaspătul tată i-a urat bun venit pe lume micuțului Eduard, marcând astfel începutul unui nou capitol pentru familia sa.