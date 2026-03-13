FOTO. Deputatul Mircea Govor: ,,Comuniune, credință și gri jă pentru comunitate la Tarna Mare”

Președintele PSD Satu Mare, deputatul Mircea Govor, a participat vineri, 12 martie, la invitație primarului Monica Sobius, la sfințirea Centrului socio-cultural “Marta și Maria”, amplasat în proximitatea bisericii, un spațiu dedicat comunității, solidarității și activităților sociale. Redăm mesajul transmis:



,,La invitația doamnei Mariana Monica Sobius, primar al comunei Tarna Mare, am participat cu mare bucurie la un important eveniment duhovnicesc pentru comunitatea locală.

La acest moment deosebit au participat, alături de mine, subprefectul județului Satu Mare, Ioan Tibil, vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Cătălin Filip, și viceprimarul comunei Tarna Mare, Vasile Lenghel.

În prezența numeroșilor credincioși, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie a Darurilor Inainte Sfințite, alături de soborul preoților și diaconilor împreună slujitori.

Cu acest prilej, a fost sfințit Centrul socio-cultural “Marta și Maria”, amplasat în proximitatea bisericii, un spațiu dedicat comunității, solidarității și activităților sociale, care va deveni un loc de sprijin pentru oameni și pentru viața comunității din Tarna Mare.

Am ales să susțin și personal realizarea acestui proiect, contribuind printr-o donație pentru acest centru, pentru că astfel de inițiative arată că atunci când administrația locala, Biserica și comunitatea lucrează împreuna, se pot construi lucruri cu adevarat valoroase pentru oameni.

Îi felicit pe doamna primar Mariana Monica Sobius, pe părintele paroh și pe toți cei care au contribuit la realizarea acestui proiect frumos și necesar pentru comunitate.

Un moment de aleasă trăire spirituală și de comuniune pentru întreaga comunitate din Tarna Mare, care arată încă o dată cât de important este să rămânem uniți în credința, solidaritate și grija față de oameni.”