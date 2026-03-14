Mesaj de susținere pentru participanții la Concursul Național „Grigore C. Moisil”, transmis de vicepreședintele CJ Satu Mare, Roxana Petca

Concursul Național de Matematică și Informatică „Grigore C. Moisil”, ajuns la ediția a XXXVIII-a, are loc astăzi la Satu Mare, reunind elevi pasionați de matematică și informatică din întreaga țară. Evenimentul aduce în prim-plan tineri talentați care își testează cunoștințele și își demonstrează abilitățile într-o competiție de prestigiu.

La deschiderea oficială a concursului a fost prezentă și vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Roxana Petca, care a transmis un mesaj de încurajare participanților.

„Succes participanților la Concursul Național de Matematică și Informatică «Grigore C. Moisil», ediția a XXXVIII-a, care are loc astăzi la Satu Mare. Mă bucur că am fost prezentă la deschiderea oficială și am simțit emoția, energia și determinarea unor tineri excepționali”, a transmis Roxana Petca.

Aceasta a subliniat și importanța educației și a performanței pentru comunitatea sătmăreană, evidențiind rolul unor astfel de competiții în promovarea excelenței în învățământ.

„Educația și performanța sunt priorități reale pentru comunitatea noastră, iar astfel de competiții demonstrează valoarea școlii sătmărene. Felicit organizatorii și profesorii coordonatori și le doresc mult succes tuturor concurenților!”, a mai declarat vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare.