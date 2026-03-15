Incendiu de vegetație la Racșa: flăcările au cuprins aproximativ 150 de hectare

Intervenția pentru lichidarea focarelor de incendiu din zona localității Racșa continuă și în aceste momente. Flăcările se manifestă pe o suprafață de aproximativ 150 de hectare, iar echipele din teren depun eforturi susținute pentru limitarea și stingerea acestora.

La fața locului acționează forțe din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare, cu 4 ofițeri și 23 de subofițeri, care intervin cu 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 4 autospeciale de primă intervenție și comandă, 1 punct de comandă mobil, 1 microbuz și 1 autoturism de teren Nissan Terrano.

Intervenția este coordonată la fața locului de către colonel Buzduga Sergiu, inspector șef al ISU SATU MARE.

În sprijinul pompierilor militari intervin și echipaje ale serviciilor voluntare pentru situații de urgență și ale altor structuri locale. Astfel, sunt mobilizate 6 mașini de teren aparținând Asociației Off-Road, o autospecială de intervenție și o autospecială de stingere cu apă și spumă din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Orașu Nou, precum și 10 voluntari ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Racșa. De asemenea, doi angajați ai Ocolului Silvic participă la acțiunile din teren.

Intervenția este una complexă, desfășurată într-o zonă dificil accesibilă, iar toate forțele implicate lucrează coordonat pentru lichidarea focarelor și limitarea extinderii incendiului.

Mulțumim tuturor celor implicați, voluntari și personal silvic pentru efortul depus și pentru solidaritatea arătată în protejarea comunității și a mediului.