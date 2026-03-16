„Profesorul” a ajuns la Satu Mare! Cristian Pustai, noul antrenor al CSM Olimpia înainte de startul play-out-ului din Liga 2

Clubul CSM Olimpia Satu Mare a anunțat oficial, luni seară, numirea reputatului tehnician Cristian Pustai în staff-ul tehnic al echipei. Decizia vine chiar înainte de startul fazei a doua a sezonului din Liga II, unde formația sătmăreană va evolua în play-out.

„Clubul nostru anunță alăturarea reputatului tehnician Cristian Pustai proiectului fotbalistic al echipei noastre. Suntem încrezători că expertiza și profesionalismul său vor întări echipa și vor juca un rol esențial în atingerea obiectivelor stabilite pentru acest sezon. Bine ați venit și mult succes, Domnule Profesor!”, este mesajul transmis de clubul sătmărean după oficializarea mutării.

Negocieri începute după victoria cu Dinamo

Prezența lui Cristian Pustai la meciul de sâmbătă dintre CSM Olimpia Satu Mare și CS Dinamo București (2-0) a alimentat încă de atunci speculațiile privind o posibilă preluare a băncii tehnice. Imediat după finalul partidei au avut loc discuții între conducerea clubului și tehnician, iar negocierile s-au concretizat rapid.

Astfel, profesorul de matematică devenit antrenor va conduce echipa sătmăreană în play-out-ul Ligii 2, cu obiectivul de a stabiliza echipa și de a încheia sezonul cât mai sus în clasament.

​Ca o coincidență…negocierile cu profesorul de matematică s-au purtat chiar sâmbătă, 14 martie , cunoscută ca Ziua internațională a matematicii -Ziua numărului PI -3.14,

Un antrenor cu experiență și promovări în CV

Originar din Mediaș, Cristian Pustai este unul dintre cei mai experimentați antrenori din fotbalul românesc. În actualul sezon a condus două echipe din Liga 2: CS Gloria Bistrița, pe care a promovat-o în vara anului trecut în eșalonul secund, și Ceahlăul Piatra Neamț, formație pe care tot el a readus-o în Liga 2 în 2023.

Cariera de antrenor a lui Pustai a început la Chimica Târnăveni, spre finalul sezonului 1999–2000 al Diviziei B, când a îndeplinit rolul de antrenor-jucător.

De-a lungul timpului a pregătit mai multe echipe importante din fotbalul românesc:

Gaz Metan Mediaș (2007–2013)

ASA Târgu Mureș (2014)

Rapid București (2015)

Dunărea Călărași (2019–2021)

Gloria Buzău (2021–2022)

Ceahlăul Piatra Neamț (2022–2024 și 2025–2026)

CS Gloria Bistrița (2024–2025)

Debut dificil: deplasare la Reșița

Noul antrenor al sătmărenilor va debuta oficial pe banca echipei într-un meci dificil, în deplasare, cu ACSM Reșița, în prima etapă a play-out-ului Ligii 2.

Sezonul regular al Ligii 2, ediția 2025/2026, s-a încheiat sâmbătă, 14 martie, iar echipele au intrat deja în pregătirea fazei decisive a campionatului. De la finalul acestei săptămâni încep jocurile din play-off și play-out, după care competiția va lua o scurtă pauză pentru acțiunile echipelor naționale.

Programul primei etape din play-off-ul Ligii 2

Toate cele trei partide vor fi transmise de deținătorii drepturilor TV, DigiSport și Prima Sport.

Sâmbătă, 21 martie 2026 – ora 12:30

Corvinul Hunedoara – Steaua București

Duminică, 22 martie 2026 – ora 11:00

FC Voluntari – Chindia Târgoviște

Duminică, 22 martie 2026 – ora 13:00

Sepsi OSK – FC Bihor Oradea

Programul etapei 1 din play-out

Toate partidele din play-out sunt programate sâmbătă, 21 martie, de la ora 11:00.

Grupa A

CS Gloria Bistrița – CSM Slatina

Politehnica Iași – Ceahlăul Piatra Neamț (YouTube FRF)

Metalul Buzău – CS Dinamo București

ASA Târgu Mureș – AFC Câmpulung Muscel

Grupa B

Concordia Chiajna – CSC Dumbrăvița

CS Afumați – CSC Șelimbăr

FC Bacău – CS Tunari

ACSM Reșița – CSM Olimpia Satu Mare

Pentru CSM Olimpia, duelul de la Reșița va marca startul unui nou capitol pe banca tehnică, odată cu venirea lui Cristian Pustai, iar suporterii speră ca experiența „Profesorului” să aducă stabilitate și rezultate în finalul sezonului.Și salvarea de la retrogradare. Deocamdată matematica ne mai dă speranțe…