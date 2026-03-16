ACCIDENT ÎN OAŞ. Două femei s-au ciocnit cu maşinile. Una a ajuns la spital

La data de 13 martie a.c., la ora 07:50, polițiştii rutieri din cadrul Poliției Orașului Negrești-Oaș, au fost sesizați despre producerea unui eveniment rutier, pe strada Luna, din oraș Negrești-Oaș.

Din primele verificări, polițiştii au constatat că o femeie de 43 de ani, din oraș Negrești-Oaș, în timp ce conducea un autoturism, nu s-ar fi asigurat corespunzător la efectuarea unui viraj la dreapta, intrând în coliziune cu un autoturism condus de o femeie de 35 de ani, din aceeași localiate.

În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală a conducătoarei auto de 35 de ani, aceasta fiind transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Totodată, aceasta nu a putut fi testată cu aparatul etilotest, fiindu-i prelevate probe biologice în vederea stabilirii eventualei alcoolemii în sânge.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În cauză, cercetările sunt continuate în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.