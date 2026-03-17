ADMINISTRAȚIE. Decizii importante la Moftin: consilierii locali au aprobat utilizarea excedentului bugetar și măsuri pentru gestionarea deșeurilor

Mai multe proiecte inițiate de primarul Gheorghe David au fost adoptate în ultima ședință a Consiliului Local

Consilierii locali din Moftin au analizat și aprobat mai multe proiecte de hotărâre în cadrul ultimei ședințe de consiliu, vizând atât gestionarea resurselor financiare, cât și organizarea serviciilor publice la nivel local.

Utilizarea excedentului bugetar

Unul dintre cele mai importante proiecte aprobate, inițiat de primarul Gheorghe David, vizează utilizarea excedentului bugetului local (sursa F) pentru finanțarea cheltuielilor din secțiunea de funcționare.

Această măsură are rolul de a asigura continuitatea activităților administrative și buna funcționare a instituțiilor publice din comună.

Contract pentru gestionarea deșeurilor

Un alt proiect adoptat se referă la aprobarea unui contract-cadru pentru acoperirea costurilor nete privind:

colectarea și transportul deșeurilor de ambalaje,

stocarea temporară,

sortarea și valorificarea acestora.

Decizia urmărește eficientizarea serviciilor de salubritate și respectarea normelor de mediu la nivelul unității administrativ-teritoriale.

Organizarea concursului pentru o funcție publică

Pe ordinea de zi s-a aflat și aprobarea condițiilor și procedurii de organizare a concursului pentru ocuparea funcției de șef serviciu în cadrul Serviciului Public al comunei Moftin.

Măsura vine în contextul necesității consolidării aparatului administrativ și asigurării unui management eficient al serviciilor locale.

Decizii pentru buna funcționare a comunității

Proiectele adoptate reflectă preocuparea autorităților locale pentru gestionarea responsabilă a resurselor și dezvoltarea serviciilor publice, contribuind la buna funcționare a comunității din Moftin.