ADMINISTRAȚIE Primarul Kereskényi Gábor, în dialog direct cu sătmărenii: problemele orașului, discutate în audiențe la Primăria Satu Mare

Cetățenii sunt încurajați să semnaleze problemele din municipiu și prin platforma digitală Satu Mare City Portal

Problemele semnalate de locuitorii municipiului au fost analizate în cadrul unei noi sesiuni de audiențe organizate la Primăria Municipiului Satu Mare, unde sătmărenii înscriși au fost consiliați și îndrumați în vederea soluționării situațiilor prezentate.

La întâlnire au participat primarul municipiului, Kereskényi Gábor, administratorul public Maskulik Csaba și secretarul general al municipiului, Mihaela Racolța.

Dialog direct cu cetățenii

Reprezentanții administrației locale subliniază că întâlnirile cu cetățenii reprezintă un instrument important pentru identificarea și rezolvarea problemelor din comunitate. În cadrul audiențelor, fiecare solicitare este analizată, iar cetățenii primesc îndrumări privind pașii necesari pentru rezolvarea situațiilor semnalate.

Primarul municipiului Satu Mare a evidențiat importanța colaborării dintre administrația locală și comunitate.

„Colaborarea cu cetățenii este cheia unui viitor mai bun pentru comunitate. Am discutat azi cu sătmărenii înscriși în audiențe, fiecare problemă semnalată însemnând un pas făcut în soluționarea ei. Încurajez comunitatea sătmăreană să rămână la fel de implicată și să semnaleze orice neregulă identificată în oraș pe portalul nostru”, a declarat Kereskényi Gábor.

Problemele orașului pot fi sesizate și online

Administrația locală le reamintește cetățenilor că pot accesa serviciile oferite de primărie și pot semnala diverse probleme și prin intermediul platformei digitale Satu Mare CITY Portal, disponibilă la adresa: https://portal.primariasm.ro/.

Prin intermediul acestei platforme, locuitorii municipiului pot transmite sesizări, pot urmări stadiul rezolvării solicitărilor și pot interacționa mai rapid cu serviciile publice ale administrației locale.