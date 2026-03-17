ALARMANT! Tăieri masive în administrația din Satu Mare: aproape o treime din posturi dispar peste noapte

Reforma impusă prin OUG 7/2026 lovește dur instituțiile locale: sute de angajați scoși din schemă, în timp ce autoritățile vorbesc despre „eficiență” și „economii bugetare”



Un val de reduceri fără precedent zguduie administrația publică din județul Satu Mare. Noile normative de personal pentru anul 2026, transmise de prefectul Altfatter Tamás, anunță o scădere drastică a numărului de posturi în toate unitățile administrativ-teritoriale. Sub umbrela eficientizării și a disciplinei bugetare, aproape o mie de locuri de muncă dispar, ridicând semne de întrebare serioase privind capacitatea instituțiilor de a mai funcționa la parametri normali.

Reduceri în lanț: cifre care dau fiori

Aplicarea prevederilor din OUG 7/2026 aduce o tăiere drastică a schemelor de personal. Dacă în 2025 erau aprobate 3.672 de posturi la nivelul județului, pentru 2026 numărul scade abrupt la doar 2.720. Diferența este una alarmantă: 952 de posturi eliminate, echivalentul unei reduceri de aproximativ 26%.

Această diminuare nu este una simbolică, ci una care afectează direct funcționarea instituțiilor publice locale, de la consilii și primării până la structuri esențiale pentru servicii administrative.

Lovituri diferențiate, dar la fel de dure

Reducerea nu ocolește nicio categorie administrativă, iar procentele indică o presiune generalizată:

La nivelul Consiliul Județean Satu Mare, scăderea este de 27%, de la 436 la 317 posturi.

În municipiile Satu Mare și Carei, reducerea ajunge la 30%, una dintre cele mai drastice din județ.

Orașele Negrești-Oaș, Tășnad, Ardud și Livada pierd în medie 24,4% din personal.

Comunele, în număr de 59, sunt și ele afectate sever: de la 1.893 la 1.389 posturi, o reducere de 26,6%.

În termeni reali, aceste cifre înseamnă mai puțini funcționari, servicii potențial întârziate și o presiune crescută pe angajații rămași.

Eficiență sau risc administrativ?

Autoritățile justifică măsura prin nevoia de reformă și adaptare la realitățile economice și demografice. Prefectul Altfatter Tamás susține că reducerea personalului urmărește „optimizarea aparatului administrativ” și utilizarea mai responsabilă a fondurilor publice.

În același timp, discursul oficial vorbește despre economii bugetare semnificative și redirecționarea resurselor către investiții și dezvoltare locală. Totuși, în lipsa unor măsuri compensatorii clare, există temeri că aceste tăieri ar putea slăbi capacitatea instituțiilor de a răspunde nevoilor cetățenilor.

Între reformă și incertitudine

Instituția Prefectului anunță monitorizarea atentă a implementării acestor măsuri, promițând transparență și echilibru. Cu toate acestea, amploarea reducerilor ridică o întrebare esențială: poate administrația locală să devină „mai eficientă” cu un sfert mai puțin personal?

În timp ce autoritățile vorbesc despre modernizare și adaptare, realitatea din teren ar putea arăta diferit: cozi mai lungi, termene mai mari și o presiune crescândă asupra unui sistem deja fragil.