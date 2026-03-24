Anunt de mediu Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Satu Mare

Anunțuri 24.03.2026 19:15
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Satu Mare, cu sediul în Mun.Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân, nr.10, jud. Satu Mare anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu, pentru  proiectul: ‚,Injecție de putere LEA 0,4KV zona PTA 2708 Acâș, localitatea Acâș, județul Satu Mare’’ , amplasat în intravilanul localității Acâș, jud. Satu Mare.

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul titularului si la sediul Direcția Județeană de Mediu Satu Mare din Municipiul Satu Mare str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.00, vineri între orele 8-14.

   Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul ANMAP și pe adresa de internet: office@djmsm.anmap.gov.ro

