Anunț Mediu BOVAGRO Pișcari 9 March 2026 ȘTIRI RECENT ADĂUGATE S-a născut Kaden, fiul baschetbalistului Kalif Young și al sătmărencei Denisa Năstruț! FOTO. ACCIDENT MORTAL. Șoferul vinovat și decedat nu avea permis Permise suspendate pe bandă rulantă în week-end, de polițiștii sătmăreni SIGURANȚĂ Patru incidente rutiere în doar două zile în județul Satu Mare MEDALION 90 de ani de cladire a talentului: prof. Claudia Popdan DROGURI Doi bărbați arestați după ce au fost prinși în flagrant cu substanțe psihoactive, în județ DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. – Sucursala Satu Mare anunţă întreruperea alimentării cu energie electrică Condoleanțe Szabó Francisc DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. – Sucursala Satu Mare anunţă întreruperea alimentării cu energie electrică COMUNICAT/ANUNȚ Încep activitățile proiectului "DIGITALIZAREA COMPANIEI RMN CONTA ANALIST SRL" DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. – Sucursala Satu Mare anunţă întreruperea alimentării cu energie electrică