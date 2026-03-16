ANUNȚ POMIAN VASILE

POMIAN VASILE, cu domiciliul în loc. Racșa, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul:

” Anexa gospodărească P, magazie P, gard stradal și împrejmuire”, propus în loc. Orașu Nou Vii, CF 102888, jud. Satu Mare.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la Direcția Județeană de Mediu Satu Mare, mun. Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B în zilele de luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8- 14 și la sediul titularului.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Direcției Județene de Mediu Satu Mare, și pe adresa de internet: office@djmsm.anmap.gov.ro.