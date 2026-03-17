Anunț SC Bio Piersicuta SRL – pentru Ocolul Silvic Codrii Satmarului

SC Bio Piersicuta SRL – pentru Ocolul Silvic Codrii Satmarului – respectiv, pentru Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata aparținând Composesorat Sarauad, Bisericii Reformate Tasnad, SC Lindner SRL, SC Tricart SRL, Parohia Ortodoxa Unimat, Parohia Reformata Mihaieni si persoanelor fizice Lukacs Sandor, Balog Paul, Balog Stefan, Erdei Alexandru, Somle Adrian, Hoblea Nicolae, Popa Gheorghe, Salajan Leontin, Ressler Stefan-sen., Ressler Stefan-jun., Somle Vasile, Birou Ramona–Mariana,UP. I Pers. fizice Sacaseni, jud. Satu Mare – în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru :

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului SC Bio Piersicuta SRL din Carei, str. Tireamului, nr. 22, jud. Satu Mare, respectiv Ocolul Silvic Codrii Satmarului din Tasnad, str. Lacramioarelor, nr. 35, jud. Satu Mare, în zilele de luni – vineri, între orele 9.00 – 15.00 şi la sediul Directia Judeteana de Mediu din Satu Mare, str. Mircea cel Batrin, nr. 8B, luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, din data de 17.03.2026.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii şi sugestii, până la data de 02.04.2026, la sediul Directia Judeteana de Mediu din Satu Mare, str. Mircea cel Batrin, nr. 8B, cod 440012, fax 0261-733500, e-mail office@djmsm.anmap.gov.ro