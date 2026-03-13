Bărbat decedat după ce a fost surprinsă sub malul de pământ la o adâncime de 3-4 metri

Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de echipajele de intervenție, persoana surprinsă sub malul de pământ în localitatea Târșolț nu a mai putut fi salvată.

Victima a fost extrasă de pompierii militari de la o adâncime estimată de aproximativ 3–4 metri și predată echipajului de terapie intensivă mobilă prezent la fața locului. În urma evaluării medicale, echipajul a fost nevoit să constate decesul acesteia.

La locul evenimentului au intervenit pompierii militari din cadrul Secției de Pompieri Negrești-Oaș, cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și un echipaj de prim ajutor, încadrate cu 8 cadre militare. Pentru gestionarea situației au fost mobilizate și materiale specifice pentru executarea sprijinirilor și consolidării malurilor de pământ, în vederea desfășurării intervenției în condiții de siguranță.

În sprijinul echipajelor aflate la fața locului s-au deplasat și containerul de căutare-salvare al Detașamentului de Pompieri Satu Mare, încadrat cu 2 cadre militare, precum și o autospecială de primă intervenție și comandă cu materiale suplimentare pentru lucrări de consolidare.

În aceste momente, forțele de intervenție strâng baza materială și se retrag la subunitate.

Pompierii transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate.