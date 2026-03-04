CAPTURĂ Peste 12 kilograme de droguri și o armă letală, descoperite la Satu Mare

Suspect prins în flagrant după o amplă operațiune coordonată de structuri specializate ale Poliției Române și Poliției de Frontieră

O amplă operațiune antidrog s-a desfășurat marți seară, în jurul orei 20.00, în județul Satu Mare, culminând cu o captură impresionantă de stupefiante și ridicarea unei arme letale, scrie PresaSM.ro. . Acțiunea, coordonată de structuri specializate din cadrul Poliția Română și al Poliția de Frontieră Română, s-a încheiat cu prinderea în flagrant a unui bărbat în vârstă de aproximativ 40 de ani.

Dispozitiv amplu de filaj și supraveghere

Potrivit informațiilor obținute de jurnaliștii PresaSM, la acțiune au participat polițiști din cadrul Direcției de Operațiuni Speciale și ai Serviciilor de Combatere a Criminalității Organizate din Bihor, Satu Mare și Cluj, alături de polițiști de frontieră.

Anchetatorii aveau date certe că suspectul urma să intre în România fie prin punctele de trecere din județul Bihor, fie prin cele din județul Satu Mare. În baza acestor informații, a fost organizat un amplu dispozitiv de monitorizare.

Bărbatul a intrat în țară prin Punctul de Trecere a Frontierei Horea–Omboly, la granița cu Ungaria, la volanul unui autoturism. La scurt timp după trecerea frontierei, acesta a fost urmărit și ulterior prins în flagrant.

Descoperire majoră: droguri și armă letală

În urma controlului autoturismului, polițiștii au descoperit peste 12 kilograme de droguri, precum și o armă letală. Tipul exact al substanțelor urmează să fie stabilit prin expertize de specialitate, însă cantitatea indică suspiciuni serioase privind un posibil trafic la nivel ridicat, potrivit PresaSM.ro.

Martorii oculari au descris intervenția ca fiind rapidă, bine coordonată și desfășurată cu mijloace specifice structurilor operative: autoturisme neinscripționate, echipe specializate și o acțiune precisă, care a transformat zona într-un veritabil scenariu de film polițist.

Pedepse severe prevăzute de lege

Din punct de vedere juridic, suspectul se confruntă cu acuzații extrem de grave. Dacă se va reține infracțiunea de trafic internațional de droguri, conform Legea nr. 143/2000, limitele de pedeapsă pot ajunge între 10 și 20 de ani de închisoare, în funcție de încadrarea substanțelor (droguri de risc sau de mare risc). Cantitatea descoperită poate constitui circumstanță agravantă.

De asemenea, pentru introducerea în țară și deținerea fără drept a unei arme letale, fapta este incriminată de Codul penal al României, pedeapsa putând ajunge până la 7 ani de închisoare.

În situația în care ancheta va demonstra existența unei rețele sau a unui grup infracțional organizat, pedepsele pot crește considerabil, prin reținerea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat.

Urmează măsuri preventive

În perioada următoare, suspectul urmează să fie prezentat procurorilor din cadrul DIICOT pentru dispunerea măsurilor preventive, cel mai probabil reținere și ulterior arestare preventivă.

Ancheta este în plină desfășurare, iar autoritățile vor oferi detalii suplimentare privind natura exactă a substanțelor descoperite și circumstanțele complete ale operațiunii.