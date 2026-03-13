FOTO. Cea de-a XIII- a ediție a Concursului de reportaje „Iosif Țiproc” și-a desemnat câștigătorii

Joi, 12 martie 2026, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare a organizat festivitatea de premiere a celei de-a XIII-a ediții a Concursului de reportaje „Iosif Țiproc”. Evenimentul s-a desfășurat cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare și în parteneriat cu Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România – filiala Satu Mare.
Concursul, ajuns la cea de-a XIII-a ediție, urmărește descoperirea și promovarea noilor talente din rândul elevilor de gimnaziu (clasele VII–VIII), al elevilor de liceu și al studenților sătmăreni, în două secțiuni: Reportaj scris și Film documentar.
Laureații ediției 2026
Juriul a acordat în acest an Marele Premiu elevului Mark Neimeti de la Colegiul „Doamna Stanca”, pentru reportajul Tragedia familiei nobiliare din Odoreu.
Premiul I a revenit elevei Rațiu Sofia de la Școala Gimnazială „C. Brâncoveanu”, îndrumată de profesoara Boghian Daniela, pentru lucrarea La pas prin Satu Mare. Tot Premiul I a fost obținut și de Balog Jazmin Edina de la Liceul Teoretic „George Pop de Băsești”, coordonată de profesorul Mihai Sălceanu, cu reportajul Șapte secole de istorie zbuciumată la Berindan.
Premiul II a fost acordat elevei Saroz Daria Ioana de la Școala Generală „Octavian Goga”, coordonată de profesoara Palinkas Sabrina, pentru reportajul Legenda strigoilor din Gerușa – o poveste despre granița nevăzută dintre vii și morți, precum și elevului Gardoș Rafael de la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, îndrumat de profesoara Boloș Natalia, pentru lucrarea Casele care așteaptă – Țara Oașului între migrație, investiție și continuitate.
Premiul III a fost împărțit între Pop Darius de la Colegiul „Ioan Slavici”, coordonat de profesoara Filip Adela, cu reportajul Tradiția codrenească prin ochii unui tânăr, și Ardelean Roxana Fabiana de la Liceul de Arte „Aurel Popp”, îndrumată de profesoara Bonta Ileana, pentru lucrarea Unio și Lidl: două lumi, același loc.
Pe lângă premiile principale, juriul a acordat și o serie de distincții speciale. Premiul George Pop de Băsești a revenit elevei Varga Johana de la Liceul Teoretic „George Pop de Băsești”, coordonată de profesorul Mihai Sălceanu, pentru reportajul Casa Memorială „Dr. Vasile Lucaciu” din Apa. Premiul Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România a fost acordat elevei Horvath Lorena Maria de la Liceul Tehnologic Tășnad, îndrumată de profesoara Tătar Lavinia, pentru lucrarea Satul Rațiu – un loc mic cu o valoare mare. Premiul Familiei Țiproc a mers către Ravas Bianca-Codruța de la Liceul Tehnologic „Ioniță G. Andron” din Negrești Oaș, coordonată de profesoara Roșu Georgeta, pentru reportajul Tradiția coșurilor împletite. În fine, Premiul Cenaclului Cronograf a fost acordat elevilor Mayer Sophia Natalia și Gagea Nicolae Emanuel de la Liceul Tehnologic „Gh. Barițiu” din Livada, coordonați de profesoara Breban Manuela, pentru lucrarea În amintirea castelului Vécsey din Livada.
Concursul de reportaje „Iosif Țiproc” reprezintă un proiect cultural de referință al județului Satu Mare, menit să stimuleze creativitatea tinerilor și să cultive interesul acestora pentru jurnalism și documentare. Prin cele două secțiuni ale sale — reportaj scris și film documentar — competiția oferă participanților oportunitatea de a explora și de a valorifica patrimoniul cultural, istoric și social al regiunii.