FOTO. Cea de-a XIII- a ediție a Concursului de reportaje „Iosif Țiproc” și-a desemnat câștigătorii

Joi, 12 martie 2026, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare a organizat festivitatea de premiere a celei de-a XIII-a ediții a Concursului de reportaje „Iosif Țiproc”. Evenimentul s-a desfășurat cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare și în parteneriat cu Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România – filiala Satu Mare.

Concursul, ajuns la cea de-a XIII-a ediție, urmărește descoperirea și promovarea noilor talente din rândul elevilor de gimnaziu (clasele VII–VIII), al elevilor de liceu și al studenților sătmăreni, în două secțiuni: Reportaj scris și Film documentar.

Laureații ediției 2026 Juriul a acordat în acest an Marele Premiu elevului Mark Neimeti de la Colegiul „Doamna Stanca”, pentru reportajul Tragedia familiei nobiliare din Odoreu.

Premiul I a revenit elevei Rațiu Sofia de la Școala Gimnazială „C. Brâncoveanu”, îndrumată de profesoara Boghian Daniela, pentru lucrarea La pas prin Satu Mare. Tot Premiul I a fost obținut și de Balog Jazmin Edina de la Liceul Teoretic „George Pop de Băsești”, coordonată de profesorul Mihai Sălceanu, cu reportajul Șapte secole de istorie zbuciumată la Berindan.

Premiul II a fost acordat elevei Saroz Daria Ioana de la Școala Generală „Octavian Goga”, coordonată de profesoara Palinkas Sabrina, pentru reportajul Legenda strigoilor din Gerușa – o poveste despre granița nevăzută dintre vii și morți, precum și elevului Gardoș Rafael de la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, îndrumat de profesoara Boloș Natalia, pentru lucrarea Casele care așteaptă – Țara Oașului între migrație, investiție și continuitate.

Premiul III a fost împărțit între Pop Darius de la Colegiul „Ioan Slavici”, coordonat de profesoara Filip Adela, cu reportajul Tradiția codrenească prin ochii unui tânăr, și Ardelean Roxana Fabiana de la Liceul de Arte „Aurel Popp”, îndrumată de profesoara Bonta Ileana, pentru lucrarea Unio și Lidl: două lumi, același loc.