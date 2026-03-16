CENTENAR. Un secol de viață, sărbătorit cu emoție la Vetiș: Biba Maria a împlinit 100 de ani

Comunitatea din Vetiș i-a adus un omagiu doamnei Biba Maria, un simbol al înțelepciunii și al longevității, marcând momentul cu o diplomă de apreciere și urări de sănătate și liniște.

Un moment cu totul special a adus emoție și bucurie în comunitatea din Vetiș, unde doamna Biba Maria a fost sărbătorită la împlinirea venerabilei vârste de 100 de ani. Evenimentul a fost marcat printr-un gest simbolic de recunoștință din partea administrației locale, care i-a oferit o diplomă de felicitare pentru întreaga sa viață și pentru exemplul pe care îl reprezintă pentru generațiile mai tinere.

Un secol de viață și de amintiri

Să atingi pragul unui secol de viață este, fără îndoială, o adevărată binecuvântare. Pentru comunitatea din Vetiș, aniversarea doamnei Biba Maria a devenit un prilej de respect și apreciere pentru o viață trăită cu demnitate, presărată cu experiențe, lecții și amintiri care se împletesc cu istoria locului.

În semn de prețuire, reprezentanții Primăriei comunei Vetiș i-au oferit o diplomă aniversară și tradiționalul „La mulți ani!”, un gest simplu, dar încărcat de recunoștință pentru anii de viață și pentru modelul de statornicie pe care îl oferă comunității.

Mesajul primarului

Primarul comunei Vetiș, Daniel Ionel Codrea, a transmis cu această ocazie un mesaj de apreciere și respect, subliniind importanța momentului pentru întreaga comunitate.

„100 de ani de viață înseamnă o istorie întreagă, o comoară de înțelepciune și experiență. Este o mare bucurie și o onoare să putem sărbători alături de doamna Biba Maria un asemenea moment.”

Recunoștință pentru cei care îi sunt alături

În cadrul evenimentului au fost adresate și mulțumiri speciale doamnei Acs Maria, administrator al Căminului pentru persoane vârstnice „Sf. Gabriel”, situat pe strada Csengeri, pentru grija și implicarea constantă oferite seniorilor.

Atmosfera a fost una caldă și emoționantă, marcată de momente de sărbătoare și de urări venite din partea celor prezenți.

O aniversare plină de emoție

La ceas aniversar, gândurile tuturor s-au îndreptat către sănătatea, liniștea și bucuria de care doamna Biba Maria să aibă parte în continuare, înconjurată de familie și de cei dragi.

Comunitatea din Vetiș îi transmite, cu respect și admirație: La mulți ani, doamna Biba Maria!