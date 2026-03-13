Concursul Județean „Magia Cărților” a ajuns la ediția a VIII-a

Cea de-a VIII-a ediție a Concursului Județean „Magia Cărților”, dedicat disciplinelor limba și literatura română și matematică, s-a desfășurat în acest an cu participarea a 60 de elevi. Evenimentul a fost organizat de Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă și Centrul Județean de Resursă și Asistență Educațională, fiind adresat elevilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă și în învățământul special.

Participanții au demonstrat nu doar cunoștințe solide, ci și perseverență, ambiție și dorința de a se autodepăși. Concursul a oferit elevilor oportunitatea de a-și valorifica aptitudinile și de a-și testa competențele într-un cadru prietenos și motivant.

Evenimentul s-a transformat într-o adevărată sărbătoare a educației incluzive. Atmosfera a fost una caldă, marcată de emoție, sprijin și încurajare, iar fiecare elev a fost apreciat pentru efortul și implicarea sa.

Organizatorii subliniază că astfel de inițiative contribuie la creșterea încrederii în sine a elevilor și la dezvoltarea lor educațională și personală. Concursul „Magia Cărților” continuă să demonstreze importanța sprijinului, răbdării și implicării în educația copiilor, rezultatele fiind de fiecare dată remarcabile.

Felicitări tuturor elevilor participanți, profesorilor îndrumători și organizatorilor care au făcut posibilă desfășurarea acestei ediții. Concursul rămâne un exemplu de bună practică în promovarea educației incluzive și a valorilor educaționale.