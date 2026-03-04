Condoleanțe Szabó Francisc

Ne luăm rămas bun de la tatăl drag și iubitor, soț și frate devotat, medic veterinar de exceptie,
Dr. Szabó Francisc
a cărui inimă a încetat să bată ieri, dupã o îndelungată luptă cu boala cruntă. Priveghiul va avea loc joi, 5 martie, ora 18:00 la capela cimtirului de la cap Pod Decebal din Satu Mare ( Burdea). Înmormântarea va avea loc vineri, 6 martie, ora 13:00 tot în acest cimitir. Dumnezeu să îl ierte si să îi dea odihnã vesnicã!
Suntem alături de doamna profesoară Jolanda Szabó, în aceste zile de imensă durere, la trecerea la Domnul a soțului domniei sale. Bunul Dumnezeu să-i călăuzească sufletul spre Fericirea cea Veșnică, ”unde nu este durere, nici întristare, nici suspinare, ci viață fără de sfârșit!
DUMNEZEU SĂ-L IERTE ȘI SĂ-L ODIHNEASCĂ ÎN PACE”
Colectivul de cadre didactice, personal nedidactic și auxiliar, precum și elevii Școlii Gimnaziale ”MIRCEA ELIADE” din Satu Mare.
Cu adâncă tristețe, ne luăm rămas-bun de la colegul nostru drag,
Dr. Szabo Francisc
Plecarea sa dintre noi lasă un gol imens în sufletele noastre și în colectivul din care a făcut parte cu atâta profesionalism, devotament și omenie. A fost nu doar un medic veterinar dedicat, ci și un coleg de nădejde, un sprijin și un exemplu pentru noi toți. Îi vom păstra vie amintirea și îi vom onora memoria prin respectul și prețuirea pe care i le purtăm. Sincere condoleanțe familiei îndurerate.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Asociația Medicilor Veterinari Filiala Satu Mare.
Cu o mare durere în suflet ne luam rămas bun de la colegul nostru drag
dr. Szabo Francisc
medic veterinar din localitatea Terebesti. Drum lin spre ceruri și condoleanțe familiei îndurerate!
Colegiul Medicilor veterinari Satu Mare – Direcția Sanitar Veterinară Satu Mare
„Lupta cea bună m-am luptat, călătoria am săvârşit, credinţa am păzit.” Epistola a doua către Timotei a Apostolui Pavel cap. 4, versul 7
Cu inimă îndurerată ne luăm rămas bun de la un drag prieten,
Dr. Ferenc Szabó
medic veterinar, consilier de peste 20 de ani al Bisericii Reformate din Piața Mircea Boitor, căruia i se aplică pe deplin cuvântul apostolic. Viața lui a fost mereu o luptă pentru oameni, pentru a deschide inimi, pentru a apropia semenii săi de Hristos. Nu înceta niciodată să zâmbească, vorbind cu umilință și respect cu oameni.
Fratele nostru s-a născut pe 25 iulie 1957 la Cehu Silvaniei, anii frumoși ai copilăriei petrecând în satul Ulciug (Sălaj). Bunicii și părinții săi erau oameni iubitori de biserică, care au slujit ca presbiteri și prim curatori, venind cu cel mai bun exemplu în familie. Încă din copilărie s-a îndrăgostit și el de biserica, care i-a dat hrană, credință și blândețe de-a lungul vieții. Studiile primare le-a făcut în satul său natal, gimnaziul la Șimleul-Silvaniei. A absolvit Facultatea de Medicină Veterinară din Iași, după care a primit repartizare un an la Chieșd, apoi lucrat cinci ani în Bogdand, slujind pe urmă timp de aproape patruzeci de ani în comuna Terebești.
S-a căsătorit în 1981 cu iubita lui soție Jolánka, profesoară de fizică-chimie, iar Dumnezeu a binecuvântat căsnicia lor cu o fiică, Kinga-Júlia. Ca veterinar își făcea treaba cu sârguință și cu cea mai mare cunoștiință, era un enoriaș sincer, plin de credință, un exemplu bun pentru tineri și pentru toți oamenii.
A fost diagnosticat cu cumplita boală acum 25 de ani, a trecut prin mai multe operații și a dus în mod miraculos lupta împotriva bolii cu încredere în Dumnezeu, lucru pe care chiar și medicii îl admirau. După a luptă îndelungată inima lui însă s-a oprit.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!