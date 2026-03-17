CONTROL. Amenzi în val pe șoselele și străzile din Satu Mare: poliția intensifică acțiunile de control

Peste 200 de sancțiuni aplicate într-o singură zi, în cadrul unei mobilizări pentru siguranța publică și disciplina rutieră



Prezență sporită a poliției în teren, la nivelul județului Satu Mare, unde oamenii legii au declanșat o amplă acțiune de control și prevenție. Sub coordonarea Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare, activitățile au vizat atât menținerea ordinii publice, cât și supravegherea atentă a traficului rutier.

Acțiuni pe toate fronturile

La data de 16 martie, polițiștii sătmăreni au acționat simultan pentru prevenirea faptelor antisociale și pentru creșterea siguranței în trafic. Echipajele au fost prezente în mai multe zone din județ, urmărind atât descurajarea comportamentelor periculoase, cât și fluidizarea circulației.

Intervențiile au avut un caracter preventiv, dar și coercitiv, acolo unde situația a impus sancțiuni.

Sancțiuni consistente într-o singură zi

Bilanțul acțiunii este unul semnificativ: peste 200 de sancțiuni contravenționale aplicate, în valoare totală de peste 45.000 de lei. Cifrele reflectă nu doar amploarea controalelor, ci și numărul ridicat de abateri constatate.

De la încălcări ale regulilor de circulație până la fapte ce țin de ordinea publică, polițiștii au intervenit ferm pentru a corecta derapajele.

Prevenție sau semnal de îngrijorare?

Deși astfel de acțiuni sunt prezentate drept măsuri de rutină pentru siguranța cetățenilor, numărul mare de sancțiuni ridică semne de întrebare privind disciplina în trafic și respectarea regulilor în spațiul public.

Autoritățile transmit un mesaj clar: controalele vor continua, iar toleranța față de abateri rămâne scăzută, într-un efort susținut de a menține siguranța comunității.