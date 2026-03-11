Cooperare instituțională pentru protejarea biodiversității, în cadrul proiectului GREENROUA

În municipiul Satu Mare a fost organizat un workshop dedicat consolidării cooperării instituționale în domeniul prevenirii și combaterii faptelor care afectează biodiversitatea și ariile naturale protejate.

Activitatea a fost organizată de Inspectoratul de Jandarmi Județean Satu Mare, în cadrul proiectului GREENROUA – „Increase cross-border cooperation and operational capacity of partner structures for a better conservation of biodiversity and of the protected areas”, finanțat prin Programul Interreg NEXT România–Ucraina 2021–2027.

La eveniment au participat reprezentanți ai Gărzii Naționale din Ucraina, precum și ai instituțiilor partenere din România: Garda Națională de Mediu, Direcția Silvică și Agenția Națională pentru Mediu și Arii Naturale Protejate.

În cadrul workshopului au fost abordate teme privind cadrul legislativ și instituțional referitor la protecția biodiversității, identificarea principalelor riscuri și amenințări la adresa habitatelor naturale, precum și modalitățile de intervenție și cooperare între instituțiile cu atribuții în domeniu.

De asemenea, activitatea a constituit un prilej pentru schimbul de experiență și bune practici între instituțiile participante, fiind analizate exemple concrete de cooperare în teren și măsuri menite să contribuie la protejarea patrimoniului natural.

Prin activitățile derulate în cadrul proiectului GREENROUA se urmărește creșterea capacității operaționale a structurilor partenere, dezvoltarea cooperării transfrontaliere și consolidarea mecanismelor de prevenire și combatere a faptelor care aduc atingere biodiversității și mediului natural.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Satu Mare își reafirmă angajamentul de a colabora activ cu toate instituțiile implicate pentru protejarea mediului și a patrimoniului natural comun.