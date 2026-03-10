De Ziua Internațională a Femeii, româncele și polonezele care au schimbat lumea, omagiate la Centrul de Creație

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare și în parteneriat cu Institutul Polonez din București, au organizat marți, 10 martie 2026, în Galeria de Artă a instituției, vernisajul expoziției „Poloneze și românce care au schimbat lumea“ – un omagiu adus femeilor remarcabile din România și Polonia.

Expoziția va fi deschisă publicului în perioada 10–23 martie. Vernisajul se va desfășura în prezența reprezentanților Institutului Polonez din București și a oficialităților locale, evidențiind totodată soliditatea relațiilor româno-poloneze, în contextul celebrării Zilei Solidarității Româno-Polone, marcată pe 3 martie.

În deschiderea evenimentului au luat cuvântul: Roxana Petca – vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Tomasz Adamski – directorul adjunct al Institutului polonez București, Katarzyna Zalaszewska, una dintre autoarele expoziției, Ovidiu Marius Duma – primarul Orașului Ardud, Robert Laszlo – managerul C.J.C.P.C.T. Satu Mare, Felician Pop – președintele UZPR – filiala Satu Mare și George Negrea – referent C.J.C.P.C.T. Satu Mare.

Realizată de Institutul Polonez din București în anul 2018, expoziția prezintă într-o manieră atractivă poveștile a peste treizeci de personalități feminine – românce și poloneze – care au avut curajul să contribuie la schimbarea propriilor țări, a Europei și a lumii.

Printre personalitățile evocate se numără Elisabeta Rizea, cunoscută pentru implicarea sa în rezistența anticomunistă din Munții Făgăraș în anii ’50, și Elżbieta Zawacka, femeie-soldat poloneză care a desfășurat misiuni speciale în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, ulterior fiind închisă de regimul comunist, și care, după 1989, a devenit una dintre primele două femei avansate la gradul de general în Armata Poloneză.

Românce: Maria Cuțarida Crătunescu, Sofia Ionescu-Ogrezeanu, Elena Ghica, Maria Bălan, Eliza Leonida Zamfirescu, Aurora Gruescu, Elisabeta Rizea, Smaranda Brăescu, Viorica Agarici, Virginia Maria Andreescu-Haret, Cecilia Cuțescu-Storck, Lucia Sturdza Bulandra, Nadia Comăneci, Ana Aslan și Sarmiza Bilicescu Alimănișteanu.

Poloneze: Regina Salomea Pilsztynowa, Narcyza Żmichowska, Krystyna Skarbek, Cezaria Anna-Baudouin de Courtenay-Ehrenkreutz Jędrzejewiczowa, Maria Skłodowska-Curie, Elżbieta Zawacka, Wanda Rutkiewicz, Janina Lewandowska, Irena Sendlerowa, Wanda Telakowska, Zofia Stryjeńska, Pola Negri, Halinka Konopacka, Karolina Lanckorońska, Helena Rubinstein și Helena Wiewiórska.

Expoziția „Poloneze și românce care au schimbat lumea“ a fost realizată de Alicja Woźniakowska-Woźniak (ilustrații), Marek Chmiel (animații) și Agnieszka Skieterska și Katarzyna Zalaszewska (texte).