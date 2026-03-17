DESCINDERI Poliția, cu „mascații” în teren: razii în zonele cu risc de explozie infracțională din Satu Mare

Zeci de sancțiuni și intervenții în forță pentru a preveni transformarea unor cartiere în focare de infracționalitate



Mobilizare de forțe în județul Satu Mare, unde polițiștii, sprijiniți de structuri speciale de intervenție, au descins în zone considerate vulnerabile din punct de vedere al siguranței publice. Acțiunea, desfășurată sub coordonarea Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare, a vizat prevenirea escaladării fenomenului infracțional în perimetre cu potențial ridicat de risc.

Zone sensibile, în vizorul autorităților

Operațiunea din 16 martie a avut ca scop descurajarea comportamentelor antisociale și menținerea unui climat de ordine publică. Polițiștii au acționat în puncte considerate „sensibile”, locuri care, în lipsa intervenției rapide, se pot transforma în adevărate nuclee de infracționalitate.

Prezența echipajelor, inclusiv a trupelor speciale, a avut un rol clar: transmiterea unui semnal ferm că astfel de derapaje nu vor fi tolerate.

Amenzi pe bandă rulantă

În urma controalelor, oamenii legii au aplicat peste 50 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală depășind 23.000 de lei. Măsurile au fost luate în baza Legea nr. 61/1991, act normativ care sancționează încălcările normelor de conviețuire socială.

De la tulburarea liniștii publice până la alte fapte antisociale, sancțiunile reflectă amploarea problemelor identificate în teren.

Prevenție sau semnal de alarmă?

Deși oficial acțiunea este încadrată la capitolul prevenție, amploarea mobilizării ridică întrebări privind nivelul real de siguranță din anumite zone ale județului. Intervenția cu sprijinul „mascaților” indică faptul că autoritățile nu mai tratează superficial aceste focare de risc.

Astfel de descinderi ar putea deveni tot mai frecvente, într-un context în care presiunea pe menținerea ordinii publice este în creștere.