Dialog deschis între tineri la Satu Mare: evenimentul Open Stage, un real succes

Evenimentul Open Stage, organizat de Consiliul Județean al Elevilor Satu Mare (CJE SM), în parteneriat cu asociația „Cu voi și pentru voi”, s-a desfășurat duminică, 15 martie, în sala mare de evenimente a Casei Meșteșugarilor din municipiul Satu Mare, reunind numeroși elevi și tineri interesați de dialog și dezbatere.

Întâlnirea s-a dovedit a fi un real succes, oferind participanților un spațiu deschis în care au putut discuta liber despre teme importante pentru generația tânără. Atmosfera a fost una relaxată, dar constructivă, iar participanții au intervenit activ în dezbateri, și-au exprimat opiniile și au împărtășit experiențe personale.

În cadrul evenimentului au fost abordate mai multe subiecte de actualitate pentru tineri, precum rolul culturii în formarea identității personale, prejudecățile sociale și impactul acestora asupra relațiilor dintre oameni, implicarea civică a tinerilor, dar și provocările adaptării la viața universitară și mutarea într-un centru universitar.

Discuțiile au fost susținute de invitați cu experiență în domeniile prezentate, iar dialogul a fost moderat de echipa CJE Satu Mare, care a încurajat participarea activă a publicului și schimbul de idei între participanți. Au luat cuvântul: Radu Botar, Vlad Guluță, Bianca Marinică, Marian Oprea, Aldo Blaga și Mihnea Țăran.

Prin organizarea evenimentului Open Stage, Consiliul Județean al Elevilor Satu Mare a demonstrat încă o dată importanța creării unor spații de dialog pentru tineri, în care opiniile pot fi exprimate liber, iar perspectivele diferite pot deveni puncte de plecare pentru înțelegere și colaborare.

Organizatorii au transmis că evenimentul a fost primit cu mult interes de către participanți, iar astfel de inițiative vor continua și în viitor, pentru a încuraja implicarea tinerilor în viața comunității și dezvoltarea spiritului critic și civic.