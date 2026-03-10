DIPLOMAȚIE Ambasadorul Germaniei în România, Angela Ganninger, în prima vizită oficială în județul Satu Mare

Cooperarea economică, investițiile germane și dezvoltarea învățământului dual s-au aflat în centrul discuțiilor cu autoritățile locale

Prefectul județului Satu Mare County, Altfatter Tamás, împreună cu președintele Consiliul Județean Satu Mare, Pataki Csaba, și primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, au primit vizita oficială a Excelenței Sale Angela Ganninger, ambasadorul Republica Federală Germania în România. Vizita reprezintă prima deplasare oficială a ambasadorului în județul Satu Mare de la preluarea mandatului diplomatic.

Dialog privind cooperarea economică și investițiile germane

În cadrul întâlnirii au fost discutate teme importante privind consolidarea cooperării româno-germane la nivel regional, cu accent pe dezvoltarea relațiilor economice și pe investițiile companiilor germane în județul Satu Mare. Oficialii au subliniat rolul semnificativ al capitalului german în economia locală, în condițiile în care aproximativ 70% dintre angajații din mediul privat lucrează în companii cu capital german.

În prezent, în județ funcționează aproximativ 200 de firme cu capital integral german sau mixt germano-român, care oferă mii de locuri de muncă și contribuie la dezvoltarea economică a regiunii.

Accent pe educația tehnologică și învățământul dual

Un subiect important al discuțiilor a fost dezvoltarea învățământului tehnologic și dual, considerată esențială pentru pregătirea unei forțe de muncă bine calificate, adaptate cerințelor mediului economic.

Prefectul Altfatter Tamás a evidențiat interesul instituției pentru susținerea învățământului profesional și tehnic și a menționat că, la nivelul județului, se desfășoară o analiză privind integrarea pe piața muncii a absolvenților din învățământul tehnic, cu scopul de a corela mai bine oferta educațională cu necesitățile mediului economic.

Avantajele logistice ale județului

În cadrul discuțiilor au fost evidențiate și avantajele logistice ale județului, precum investițiile realizate la Aeroportul Internațional Satu Mare, care oferă condiții moderne pentru transportul aerian, dar și poziționarea strategică a județului în apropierea frontierelor cu Ungaria și Ucraina.

Vizită la o companie cu capital german

În cadrul programului din județ, ambasadorul Angela Ganninger a vizitat și o companie cu capital german, declarându-se impresionată de nivelul tehnologic al activității, de organizarea proceselor de producție și de profesionalismul angajaților sătmăreni.

Președintele Consiliului Județean, Pataki Csaba, i-a prezentat ambasadorului principalele proiecte de dezvoltare aflate în implementare în județ, subliniind importanța colaborării cu partenerii germani pentru dezvoltarea unor proiecte comune în domeniile economiei, educației și culturii.

Întâlnirea a reprezentat un prilej important de dialog privind oportunitățile de cooperare dintre județul Satu Mare și partenerii germani, precum și de reafirmare a interesului comun pentru consolidarea relațiilor economice, educaționale și culturale.