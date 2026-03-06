Diversitatea culinară din Satu Mare, celebrată la un workshop multicultural

Pe 28 februarie, în județul Satu Mare a avut loc workshopul „Gusturi din Satu Mare – români, maghiari, ucraineni și slovaci, la aceeași masă”, un eveniment dedicat tradițiilor culinare și dialogului intercultural dintre comunitățile care conviețuiesc în această zonă.

Evenimentul a fost mai mult decât un simplu atelier gastronomic. Participanții au avut ocazia să descopere rețete tradiționale, transmise din generație în generație, dar și poveștile și obiceiurile care stau în spatele preparatelor specifice fiecărei comunități. Români, maghiari, ucraineni și slovaci au gătit împreună, au schimbat idei și au demonstrat că diversitatea culturală poate deveni un punct de întâlnire și de apropiere între oameni.

Atmosfera a fost una prietenoasă, participanții stând la aceeași masă și împărtășind gusturi, tradiții și experiențe culinare. Organizatorii au subliniat că astfel de inițiative contribuie la promovarea patrimoniului cultural local și la consolidarea relațiilor dintre comunitățile din regiune.

Workshopul a fost organizat în cadrul proiectului transfrontalier HUSKROUA/23/S/2.2/013 – „Beyond nationalities. Ethnographic and cultural similarities between Romanians, Ukrainians and Slovaks from the Upper Tisza Region”, derulat prin programul Interreg VI-A NEXT Hungary–Slovakia–Romania–Ukraine 2021–2027.

Prin astfel de activități, proiectul își propune să evidențieze asemănările etnografice și culturale dintre comunitățile din regiunea Tisei Superioare și să încurajeze cooperarea și schimbul cultural peste granițe. 🍲🤝