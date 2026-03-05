EDUCAȚIE „Mama, primăvara mea!” – elevii din Satu Mare, premiați pentru sensibilitate și talent artistic

Expoziție și festivitate de premiere pentru câștigătorii concursului de creații plastice organizat de Inspectoratul Școlar Județean

Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare organizează vineri, 6 martie 2026, începând cu ora 13:30, festivitatea de premiere din cadrul expoziției-concurs de creații plastice „Mama, primăvara mea!”, eveniment dedicat talentului și sensibilității artistice ale elevilor din ciclul primar.

Manifestarea va avea loc în incinta Muzeul Județean Satu Mare, la etajul al II-lea.

Concurs devenit tradiție în școlile din județ

Ajuns la cea de-a șasea ediție, concursul școlar „Mama, primăvara mea!” este inclus în calendarul activităților educaționale organizate de Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare și reunește anual elevi pasionați de artă plastică din unitățile de învățământ din județ.

Prin intermediul lucrărilor realizate, copiii sunt încurajați să își exprime creativitatea și emoțiile, având ca temă centrală figura maternă și simbolistica primăverii.

Elevii premiați pentru talent și imaginație

În cadrul evenimentului vor fi recompensați elevii care au obținut premiile I, II, III și mențiuni, lucrările lor urmând să fie prezentate publicului în cadrul expoziției organizate la muzeu.

Expoziția va aduce în prim-plan creații plastice realizate cu tehnici și stiluri variate, reflectând sensibilitatea și imaginația micilor artiști.

Invitatie pentru părinți și cadrele didactice

Organizatorii îi invită la eveniment pe toți părinții și învățătorii care au avut elevi participanți la concurs, pentru a lua parte la festivitatea de premiere și pentru a celebra împreună performanțele artistice ale copiilor.

Evenimentul se dorește a fi nu doar o gală de premiere, ci și un moment de apreciere a muncii elevilor și a cadrelor didactice care îi îndrumă în descoperirea și cultivarea talentului artistic.