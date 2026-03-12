EDUCAȚIE Satu Mare găzduiește concursul național de matematică și informatică „Grigore C. Moisil”

Peste 255 de elevi din mai multe județe ale țării participă la ediția a XXXVIII-a a competiției dedicate performanței în matematică și informatică

Municipiul Satu Mare găzduiește, în perioada 13–15 martie 2026, ediția a XXXVIII-a a Concursului Național de Matematică și Informatică „Grigore C. Moisil”, o competiție educațională de tradiție care reunește 256 de elevi pasionați de matematică și informatică din întreaga țară.

Participare din mai multe județe

La această ediție participă, cu prezență fizică, elevi din județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Mureș, Sălaj și Satu Mare, atât la secțiunea Matematică, cât și la secțiunea Informatică.

În același timp, elevi din județele Constanța, Dolj, Neamț și Prahova participă online la secțiunea Informatică.

Organizare și implicare

La organizarea concursului sunt implicați peste 100 de profesori și studenți-voluntari, care fac parte din comisia de organizare, comisia de elaborare a subiectelor și comisia de evaluare. Evenimentul este organizat de Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare.

Festivitatea de deschidere va avea loc vineri, de la ora 18.00, la Filarmonica ”Dinu Lipatti”.

Competiție dedicată excelenței

Concursul este inspirat de activitatea matematicianului și informaticianului român Grigore C. Moisil și este dedicat elevilor pasionați de aceste domenii. Prin probele propuse, participanții au ocazia să își testeze cunoștințele prin probleme provocatoare și să își dezvolte gândirea logică, creativitatea și capacitatea de rezolvare a situațiilor complexe.

Susținerea performanței în educație

Prin organizarea acestei competiții, Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare își reafirmă angajamentul de a susține performanța, excelența academică și dezvoltarea tinerelor talente în domeniile matematicii și informaticii, contribuind la formarea unei comunități educaționale competitive și colaborative.