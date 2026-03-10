FILTRE. Două dosare penale după controale ale polițiștilor de frontieră pe șoselele din Satu Mare

Un șofer fără permis și altul cu dreptul de a conduce suspendat au fost depistați în trafic de polițiștii de frontieră în Turulung și Halmeu

Polițiștii de frontieră din cadrul Poliția de Frontieră Română au depistat, pe șoselele din județul Satu Mare County, două cazuri în care conducătorii auto nu au respectat legislația rutieră. În ambele situații au fost întocmite dosare penale pentru faptele constatate.

Tânăr fără permis, oprit în Turulung

Primul caz a fost înregistrat în dimineața zilei de astăzi, în jurul orei 05:00. Polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare – Compartimentul Sprijin Operativ, aflați în misiune în zona de responsabilitate, au oprit pentru control, în localitatea Turulung, un autoturism înmatriculat în România.

La volan se afla un tânăr de 24 de ani, domiciliat în județul Satu Mare. În urma verificării documentelor, polițiștii au constatat că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Pe numele său a fost întocmit dosar penal pentru conducere fără permis.

Șofer cu permis suspendat, depistat la Halmeu

Al doilea caz a avut loc în data de 8 martie, în jurul orei 14:30, în localitatea Halmeu. Polițiștii de frontieră au oprit pentru control un autoturism înmatriculat în România, condus de un bărbat de 36 de ani din județul Satu Mare.

În urma verificărilor, oamenii legii au constatat că dreptul acestuia de a conduce autovehicule era suspendat până la data de 21 aprilie, însă bărbatul se afla la volan pe un drum public.

În acest caz, polițiștii au întocmit dosar penal pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană al cărei drept de a conduce este suspendat.