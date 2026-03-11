FISCALITATE Reduceri la impozite aprobate de Consiliul Local Satu Mare pentru clădiri vechi și persoane cu handicap

Noile facilități fiscale vizează proprietarii de imobile istorice și persoanele cu dizabilități, oferind reduceri semnificative la plata impozitelor locale

Consiliul Local Satu Mare a aprobat o serie de facilități fiscale privind plata impozitelor și taxelor locale, măsuri care vin în sprijinul proprietarilor de clădiri vechi, dar și al persoanelor cu handicap.

Reduceri pentru clădirile vechi

Potrivit deciziei adoptate, proprietarii de imobile vechi pot beneficia de reduceri la impozitul pe clădire, în funcție de vechimea construcției:

pentru clădirile cu o vechime cuprinsă între 50 și 100 de ani se acordă o reducere de 15% la impozitul pe clădire;

pentru clădirile cu o vechime de peste 100 de ani se acordă o reducere de 25%.

Măsura are rolul de a sprijini proprietarii în întreținerea acestor imobile și de a contribui la conservarea patrimoniului construit al municipiului Satu Mare.

Facilități pentru persoanele cu handicap

Consilierii locali au aprobat și reduceri la plata impozitelor pentru persoanele cu dizabilități:

persoanele cu handicap grav beneficiază de o reducere de 50% la impozitul pentru locuința de domiciliu, terenul aferent și pentru un autoturism cu capacitatea cilindrică de sub 2000 cmc ;

persoanele cu handicap accentuat vor beneficia de o reducere de 25% pentru aceleași categorii de bunuri.

Restituirea sumelor plătite în plus

Reprezentanții administrației locale au transmis că persoanele care au achitat deja impozitul pentru anul 2026 și au plătit o sumă mai mare decât cea datorată pot solicita restituirea diferenței sau compensarea acesteia cu obligațiile fiscale viitoare.

Cererea poate fi depusă rapid și online, prin completarea formularului pus la dispoziție pe site-ul oficial al Primăria Municipiului Satu Mare, evitând astfel deplasarea la ghișeu.