FOLCLOR Festivalul „Trecui aseară prin codru” aduce la Satu Mare 10 tineri soliști din toată țara

Prima ediție a concursului național de folclor promite un spectacol de excepție pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor

Municipiul Satu Mare devine, în 18 martie, gazda unui eveniment de referință pentru iubitorii de muzică populară. Zece tineri interpreți din întreaga țară vor urca pe scenă în finala Festivalului – Concurs Național de Folclor „Trecui aseară prin codru”.

Competiție națională pentru tineri artiști

Evenimentul, aflat la prima ediție, este organizat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare și Centrul Cultural G. M. Zamfirescu, cu sprijinul Consiliului Județean și al Primăriei Municipiului Satu Mare.

Finala va avea loc miercuri, 18 martie 2026, de la ora 18:00, în Sala Mare a Casa de Cultură a Sindicatelor Satu Mare.

În urma preselecției, în competiție au rămas 10 concurenți, reprezentând mai multe județe ale țării:

Daria Costea (Alba)

Elena Minodora Băican (Bihor)

Cătălina Mahu (Botoșani)

Adela Burcă (Cluj)

Daria Elena Cojocaru (Gorj)

Patricia Moldovan (Maramureș)

Diana Tișe (Mureș)

Denisa Prunian (Sălaj)

Alexandra Deac (Satu Mare)

Alexandru Oniță (Timiș)

Invitați de marcă și orchestră live

Publicul va avea parte și de un spectacol de gală susținut de artiști consacrați ai muzicii populare, precum:

Mariana Anghel ,

Nicolae și Nicușor Mureșan,

Petrică Mureșan,

Antonela Ferche Buțiu,

Ionel Sabo,

Călin Borșe.

Concurenții și invitații vor fi acompaniați de Orchestra „Rapsodia bihoreană”, sub bagheta dirijorului Liviu Buțiu.

Promovarea tradițiilor românești

Festivalul își propune să contribuie la conservarea și promovarea patrimoniului cultural imaterial, oferind o rampă de lansare pentru tinerii interpreți de muzică populară.

Prin această inițiativă, organizatorii aduc în prim-plan valorile autentice ale folclorului românesc și susțin continuitatea tradițiilor pentru generațiile viitoare.