FOTO. INTERVENȚIE. Aproape 20 de persoane evacuate dintr-un bloc din Satu Mare după degajări de fum în beci

Pompierii au intervenit rapid pe strada Milcov, iar cauza probabilă a incidentului a fost utilizarea focului deschis în spații închise

Momente de tensiune, luni seara, într-un bloc de locuințe din municipiul Satu Mare, după ce pompierii au fost alertați în legătură cu degajări de fum în beciul imobilului. Intervenția promptă a echipajelor a prevenit extinderea incidentului și a asigurat siguranța locatarilor.

Intervenție rapidă a pompierilor

Incidentul a avut loc în jurul orei 19:10, pe strada Milcov, unde pompierii au fost solicitați să intervină pentru degajări de fum provenite din beciul unui bloc de locuințe.

La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere, precum și un echipaj de prim ajutor din cadrul Detașamentul de Pompieri Satu Mare.

Evacuare preventivă a locatarilor

Din motive de siguranță, pompierii au decis evacuarea preventivă a 17 persoane de pe casa scării, până la eliminarea oricărui pericol și asigurarea condițiilor pentru reluarea accesului în locuințe.

Cauza probabilă: foc deschis în spațiu închis

Echipajele de intervenție au reușit localizarea și lichidarea sursei fumului, precum și verificarea întregii zone pentru prevenirea unor riscuri suplimentare.

Potrivit primelor concluzii, cauza probabilă a incidentului a fost utilizarea focului deschis într-un spațiu închis.

Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită în urma acestui eveniment.

Recomandările pompierilor

Pompierii reamintesc cetățenilor importanța respectării regulilor privind utilizarea focului, mai ales în spații închise, și recomandă prudență sporită în gospodării, pentru a preveni producerea unor incidente similare.