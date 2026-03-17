GENEROZITATE Cadou special de ziua sa: realizatorul TV Cristian Rudăreanu oferă o orgă unui copil talentat

Gest emoționant al unui coleg de la Nord Vest TV, care își dorește să sprijine un copil pasionat de muzică, fără posibilități materiale

Ziua de naștere s-a transformat într-un gest de suflet pentru realizatorul TV de la Nord vest TV, Cristian Rudăreanu, care a ales să ofere mai departe bucuria muzicii. În locul unui cadou personal, acesta a decis să dăruiască o orgă unui copil talentat, dar lipsit de resursele necesare pentru a-și urma pasiunea.

Un vis din copilărie, transformat în faptă bună

Inspirat de propria experiență din anii ’90, când a primit cu greu o orgă, Cristian Rudăreanu își amintește cât de mult ar fi însemnat pentru el un instrument mai performant.

Astăzi, el oferă un model Yamaha PSS-790, dorind ca acesta să ajungă la un copil care iubește muzica și vrea să învețe să cânte.

„Dăruiesc această orgă unui copil dornic să învețe și să descopere acest minunat instrument”, a transmis acesta.

Un apel către comunitate

Realizatorul TV face apel la comunitate pentru a identifica acel copil care merită această șansă, solicitând ca propunerile să fie trimise în privat, pentru ca instrumentul să ajungă „acolo unde trebuie”.

Muzica, un dar care schimbă destine

Gestul său reamintește că, uneori, cele mai valoroase cadouri nu sunt cele primite, ci cele oferite. Prin această inițiativă, Cristian Rudăreanu oferă nu doar un instrument muzical, ci și o oportunitate – aceea de a descoperi și cultiva un talent care ar putea schimba un destin.

