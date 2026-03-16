Hramul Parohiei Ortodoxe Române din Seghedin (Szeged)

Locașul a fost pus la dispoziția comunității românești ortodoxe din acest oraș, în data de 24 noiembrie 2024, prin demersurile Consulatului General al României la Seghedin și bunăvoința episcopului romano-catolic de Szeged-Csanad, Kiss Rigo Laszlo.

Paraclisul românesc funcționează în capela Hotelului Gerardus din Seghedin, aflat în administrarea Diecezei Romano-Catolice de Szeged-Csanad, fiind pusă la dispoziția comunității românești cu titlu gratuit.

La Sfânta Liturghie, împreună PS Siluan au slujit pr. protosinghel Visarion Tuderici, secretarul eparhial al EORU, parohul Seghedinului; pr. Aurel Becan, paroh la Cenadul Unguresc și protopop de Seghedin și alți clerici.

Între credincioșii prezenți, s-au numărat Ștefan Crâsta, președintele Asociației Culturale a Românilor din Segehedin; Tiberiu Boca, membru al Prezidiului Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria (UCRU) și coordonator al Redacției în limba română a Studioului Radio-Tv de la Seghedin; reprezentanți ai comunității românești din Seghedin, Micherechi (Méhkerék), Cenadul Unguresc (Magyarcsanad), etc.

PS Siluan a subliniat în predica sa că este pentru a doua dată când această comunitate își sărbătorește hramul, după reluarea slujbelor în limba română la Seghedin, la finele anului 2024, mulțumind pentru implicare consulului general Florin Vasiloni, pentru ajutorul oferit în obținerea unui lăcaș de cult.

Activitatea Parohiei Româneşti la Seghedin a început în urmă cu circa 30 de ani, prin pr. Aurel Becan, paroh la Cenadul Unguresc (Magyarcsanad), în Biserica Ortodoxă Sârbă din oraș, iar mai apoi, pentru patru ani, într-o mică capelă, amenajată într-un spațiu pus la dispoziție de un hotel din oraș.

Începând cu anul 2019, activitatea a fost suspendată datorită condițiilor impuse de noua conducere a hotelului de atunci. La slujbele de aici, pe lângă membri comunității românești din Seghedin și studenți de la Catedra de Limba Română a Universității de Pedagogie „Juhasz Gyula” din Szeged, luau parte și turiști români.

La invitația d-lui Florin Vasiloni, consulul general al României la Seghedin (Szeged), în data de 8 ianuarie 2024, la sediul reprezentanţei diplomatice româneşti a avut loc o întâlnire de lucru între Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria (EORU) şi PS Kiss Rigó László, episcopul Diecezei Romano-Catolice de Szeged-Csanad. Întâlnirea respectivă a vizat obţinerea de către EORU, din partea episcopiei latine din Seghedin, a unui lăcaş de cult pentru oficierea slujbelor ortodoxe în limba română în acest oraş.

În data de 4 aprilie 2024, Florin Vasiloni, consulul general al României la Seghedin (Szeged), în continuarea eforturilor depuse pentru identificarea unei soluții pentru ca Parohia Ortodoxă Română din Szeged să aibă la dispoziţie un lăcaş de cult pentru a oficia slujbele ortodoxe în limba română la Szeged, a participat la Szeged, la dialogul între PS Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria (EORU) şi PS Kiss Rigó László, episcopul Diecezei Romano-Catolice de Szeged-Csanad.

După discuţii şi vizitarea la faţa locului a tuturor variantelor oferite cu generozitate de către episcopul Diecezei Romano-Catolice de Szeged-Csanad, reprezentanţii Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria (EORU) au ales ca lăcaș de cult capela Hotelului Gerardus, din Szeged.