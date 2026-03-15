Incendiul de vegetație din Dara, lichidat după intervenția pompierilor

Pompierii din cadrul Detașamentului Satu Mare au intervenit timp de aproape două ore în localitatea Dara pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată care a cuprins aproximativ 4 hectare de teren.

În urma intervenției echipajelor ISU Satu Mare, incendiul a fost localizat și lichidat, fiind împiedicată extinderea flăcărilor către alte suprafețe din zonă.

Intervenția a făcut parte dintr-o serie de misiuni desfășurate pe parcursul zilei, pompierii fiind solicitați să intervină la mai multe incendii de vegetație izbucnite în diferite localități din județ.

Reprezentanții ISU atrag din nou atenția că majoritatea incendiilor de vegetație uscată sunt provocate de aprinderi intenționate, iar astfel de acțiuni pot pune în pericol gospodării, terenuri agricole și chiar vieți omenești.

Autoritățile le reamintesc cetățenilor că incendierea vegetației uscate este interzisă prin lege și îi îndeamnă să dea dovadă de responsabilitate pentru a preveni astfel de situații.