LOCURI DE MUNCĂ Sute de joburi disponibile în județul Satu Mare: oportunități pentru toate nivelurile de studii

Angajatorii din județ caută personal în numeroase domenii, de la muncitori necalificați până la specialiști cu studii superioare

Un număr de 230 de locuri de muncă vacante sunt disponibile în această perioadă în județul Satu Mare, potrivit datelor centralizate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare. Posturile au fost comunicate de agenții economici din județ și acoperă o gamă largă de calificări și niveluri de studii. Oferta de muncă se adresează atât persoanelor cu studii superioare, cât și celor cu studii liceale, profesionale sau gimnaziale, existând inclusiv oportunități pentru persoane fără studii complete.

Posturi pentru specialiști cu studii superioare

Pentru persoanele care au absolvit studii universitare sunt disponibile 23 de locuri de muncă. Angajatorii caută consilieri în vânzări de asigurări, economiști sau consilieri în domeniul economiei, contabili, directori de magazin și farmaciști. De asemenea, sunt căutați ingineri automatisti, ingineri pentru instalații în construcții, ingineri mecanici, manageri de proiect și proiectanți ingineri mecanici.

Lista este completată de posturi precum reprezentant comercial, responsabil de proces, șef departament pentru mărfuri alimentare sau nealimentare, șef de secție și pastor.

Oportunități pentru absolvenți de liceu sau postliceală

Pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale sunt disponibile 21 de locuri de muncă. Angajatorii caută agenți de vânzări, casieri, lucrători gestionari și operatori mașină de calculat. În ofertă se regăsesc și posturi de vânzător, referent sau muncitor pentru manipularea și pregătirea furajelor.

De asemenea, sunt disponibile locuri de muncă pentru conducători auto în transportul rutier de mărfuri și pentru maistri specializați în întreținerea și repararea mașinilor-unelte, utilităților și echipamentelor din service sau prototipuri.

Categoria cu cele mai multe oportunități este cea destinată persoanelor cu studii gimnaziale, unde sunt disponibile 108 locuri de muncă. Angajatorii caută agenți de securitate, agenți de curățenie pentru clădiri și mijloace de transport, lucrători comerciali și mecanici utilaj.

Tot în această categorie se regăsesc posturi de conducător auto pentru transport rutier de mărfuri, confecționer-asamblor articole textile, muncitor necalificat în construcții sau întreținerea drumurilor, paznic și ucenic.

Locuri de muncă pentru absolvenți de școală profesională

Pentru persoanele care au absolvit școala profesională sunt disponibile 73 de locuri de muncă, în special în domenii tehnice și industriale. Printre acestea se regăsesc posturi de controlor calitate, curățitor-sablator, frezor universal, instalator pentru instalații tehnico-sanitare și de gaze, lăcătuș mecanic sau lăcătuș mecanic pentru întreținere și reparații.

De asemenea, angajatorii caută stivuitoriști, strungari universali, sudori, tâmplari universali, tehnicieni în industria confecțiilor și tricotajelor, zidari pietrari, vânzători și ucenici.

Oportunități și pentru persoane fără studii complete

În evidențele Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare se regăsesc și 5 locuri de muncă pentru persoane cu școală generală incompletă sau fără studii. Acestea vizează activități de muncă necalificată, în special în domeniul construcțiilor, precum demolarea clădirilor, lucrări de căptușeli, zidărie sau montaj de plăci și parchet.

Persoanele interesate pot obține informații suplimentare despre aceste locuri de muncă la sediul instituției sau prin intermediul canalelor oficiale de informare privind ocuparea forței de muncă din județul Satu Mare.