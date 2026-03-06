Lucrări de reparații pe strada Sighișoara din Satu Mare. Vor fi restricții de circulație

Locuitorii municipiului Satu Mare sunt informați că, începând de luni, 9 martie, vor demara lucrări de reparații la trotuare și la carosabil pe strada Sighișoara.

Intervențiile fac parte din programul de întreținere și modernizare a infrastructurii rutiere din oraș și au ca scop îmbunătățirea condițiilor de circulație atât pentru pietoni, cât și pentru șoferi.

Pe durata lucrărilor vor fi instituite restricții de circulație în zonă, astfel că participanții la trafic sunt rugați să circule cu prudență și să respecte semnalizarea temporară instalată pe sectorul de drum afectat.

Autoritățile le mulțumesc sătmărenilor pentru înțelegere și pentru răbdarea de care dau dovadă pe perioada desfășurării lucrărilor.