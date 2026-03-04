Noi negocieri în Coaliție privind finalizarea bugetului pe 2026 după ce PSD a amenințat cu blocaj politic

Ședință cu scandal la Palatul Victoria. Coaliția s-a reunit de urgență pentru a decide cum imparte banii tarii. Ruptură pe banii pentru pensionari și familii sărace: PSD acuză sabotaj politic.

Liderii coaliţiei de guvernare s-au reunit din nou, miercuri dimineaţă, de la ora 9:00, la Palatul Victoria, pentru a finaliza proiectul bugetului de stat pe anul 2026.

Marți, PSD le-a solicitat partenerilor de guvernare să aibă o atitudine constructivă în negocierile privind elaborarea bugetului de stat pentru anul 2026, plecând de la principiul că alocările de fonduri trebuie să reflecte politicile publice ale tuturor partidelor din coaliție, nu doar ale unora.

”Din această perspectivă, cei care refuză să includă în buget sau care vor să reducă alocarea pentru Programul PSD de solidaritate riscă să determine un blocaj politic nejustificat și iresponsabil, cu implicații negative asupra execuției bugetare din acest an”, se arată într-un comunicat al social-democraților.

PSD a subliniat că măsurile din Programul de solidaritate sunt rezonabile din punct de vedere financiar, dar absolut necesare din punct de vedere social.

Social-democrații au evidențiat că ‘stabilitatea politică’ invocată de unii dintre parteneri nu este doar responsabilitatea PSD și nu trebuie invocată doar atunci când PSD își apără propriul electorat.

”Stabilitatea politică este responsabilitatea tuturor partidelor din arcul guvernamental care au obligația să respecte alegătorii celorlalți parteneri de guvernare”, se menționează în comunicat.

Din partea PNL, liderul liberal Mircea Abrudean, președintele Senatului, a afirmat marți că bugetul de stat pe acest an trebuie adoptat ”rapid”.

La rândul său, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat tot marți că proiectul de buget ar putea fi transmis săptămâna viitoare Parlamentului și dezbătut în plen în perioada 15 – 17 martie, dacă miercuri în coaliție se va ajunge la o înțelegere în acest sens.

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat săptămâna trecută că ‘USR nu va crește deficitul’, pentru că ‘nu putem să facem cadouri electorale pe caiet’.

Ministrul Finanțelor a transmis marți că bugetul pe 2026 este unul de responsabilitate și echilibru, construit pe un nou nivel record al investițiilor și fondurilor europene atrase, iar modul în care va fi construit transmite semnale despre credibilitatea și seriozitatea României.