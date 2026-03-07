NORD VEST TV Tășnadul continuă dezvoltarea: parc nou în centrul orașului, transport electric și investiții în turismul balnear

Primarul Adrian Farcău a fost invitatul emisiunii Actualitatea sătmăreană de joi, 05 martie

Emisiunea „Actualitatea Sătmăreană” difuzată joi 5 martie la Nord Vest TV a fost realizată de această dată la Tășnad, unde invitat a fost primarul Adrian Farcău. Discuția a vizat proiectele importante aflate în derulare în oraș, investițiile din ultimii ani și direcțiile de dezvoltare ale stațiunii balneare, care rămâne principalul motor economic al localității.

Primarul a vorbit despre transformările vizibile din oraș, dar și despre provocările unei administrații locale care încearcă să dezvolte atât infrastructura urbană, cât și turismul.

Un parc de cinci hectare în centrul orașului

Interviul a fost realizat într-o zonă care până în urmă cu câțiva ani era neglijată și aproape abandonată. Astăzi, spațiul se transformă într-un amplu parc urban, proiect început în 2021 și care va reda comunității aproximativ cinci hectare de spațiu verde chiar în centrul orașului.

„Era o zonă complet degradată. Am început curățarea terenului, am făcut proiectul și astăzi se vede deja transformarea. Va fi unul dintre cele mai frumoase locuri din oraș pentru relaxare”, a explicat primarul Adrian Farcău.

Proiectul include alei pietonale, zone de relaxare, terenuri sportive, locuri de joacă pentru copii, sistem de irigații, gazon și mobilier urban pentru picnic sau socializare. În parc au fost plantate aproximativ 80.000 de flori, iar autoritățile speră ca spațiul să devină unul dintre principalele locuri de întâlnire pentru locuitorii orașului.

Edilul a anunțat că prima mare manifestare organizată aici va fi Ziua Copilului, pe 1 iunie, când parcul ar urma să fie deschis oficial publicului.

Transport public electric și modernizarea drumurilor

Un alt proiect major aflat în implementare vizează introducerea transportului public local în oraș.

Printr-un proiect european administrația locală va reabilita aproximativ 10 kilometri de străzi și va înființa un sistem de transport public cu autobuze electrice.

În prima etapă vor fi achiziționate trei autobuze electrice, care vor face legătura între principalele puncte ale orașului: centrul orașului, stațiunea balneară, zona pieței, cartierele de locuințe și gara.

Primarul Adrian Farcău spune că proiectul este important atât pentru locuitori, cât și pentru turiști.

„Transportul public va ajuta foarte mult, mai ales în sezonul turistic, când avem foarte mulți vizitatori care vin la stațiune și se deplasează prin oraș.”

Stațiunea balneară, principalul motor economic

Un capitol important al discuției a fost dedicat Ștrandul Termal Tășnad, una dintre cele mai importante atracții turistice din zonă.

Primarul Adrian Farcău a subliniat că stațiunea balneară generează o mare parte din veniturile orașului și contribuie decisiv la dezvoltarea economică locală.

„Pentru un oraș de dimensiunea Tășnadului, veniturile din stațiune sunt foarte importante. Ele ne permit să realizăm investiții și în alte domenii ale orașului”, a explicat edilul.

În sezonul estival, ștrandul atrage zeci de mii de turiști, atât din județul Satu Mare, cât și din alte zone ale țării sau din străinătate. Prețul unui bilet de intrare pentru o zi e acum de 40 de lei iar din vară va mai crește cu 5 lei.

Investiții pentru turiști și modernizarea bazei de agrement

Administrația locală continuă să investească în modernizarea stațiunii, pentru a crește atractivitatea turistică a orașului.

Un proiect important a fost finalizat și a vizat realizarea unui bazin semiolimpic, care completează infrastructura de agrement .

„Ne dorim să dezvoltăm partea de agrement și sport. Iar acest bazin semiolimpic aduce un plus foarte mare stațiunii și va atrage și alte categorii de turiști”, a explicat primarul.

De asemenea, autoritățile locale lucrează constant la modernizarea facilităților existente și la îmbunătățirea condițiilor pentru turiști.

Intrări numeroase în sezonul estival

În sezonul de vară, ștrandul din Tășnad înregistrează un număr foarte mare de intrări, iar stațiunea devine unul dintre cele mai vizitate locuri din județ. Anul trecut numărul turiștilor ce au trecut pragul ștrandului a depășit 300000.

În weekenduri, numărul vizitatorilor poate ajunge la câteva mii de persoane pe zi, iar hotelurile și pensiunile din zonă sunt ocupate aproape complet.

„Turismul balnear este o oportunitate foarte mare pentru orașul nostru. Încercăm să dezvoltăm infrastructura și să creăm condiții cât mai bune pentru turiști”, a spus Adrian Farcău.

Proiecte sociale pentru copii și vârstnici

Pe lângă investițiile în infrastructură și turism, administrația locală a dezvoltat și proiecte sociale importante.

Unul dintre acestea este centrul pentru copiii aflați în risc de separare de familie, destinat în special celor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate. Aici copiii vor putea participa la activități educative și vor primi sprijin după orele de școală.

De asemenea, a fost realizat un centru de zi pentru persoane vârstnice, unde seniorii vor avea acces la activități sociale și servicii de recuperare sau îngrijire.

Provocări pentru administrațiile locale

Primarul Adrian Farcău a vorbit și despre dificultățile cu care se confruntă administrațiile locale, mai ales în contextul proiectelor europene care necesită cofinanțări importante din bugetele locale.

„Pentru orașele mici nu este ușor să susțină aceste proiecte, dar încercăm să atragem cât mai multe finanțări pentru a continua dezvoltarea orașului”, a spus edilul.

Un oraș mic cu planuri mari

În ultimii ani, Tășnad a devenit un exemplu de comunitate care încearcă să valorifice resursele locale pentru dezvoltare.

Investițiile în spații verzi, infrastructură, proiecte sociale și turism balnear arată că administrația locală încearcă să transforme orașul într-un loc mai atractiv atât pentru locuitori, cât și pentru turiști.

Iar dezvoltarea stațiunii balneare, realizarea noului Aqua Park, rămâne cheia viitorului economic al orașului.

Înregistrarea emisiunii : https://www.youtube.com/watch?v=ZC9jOjLS1k8

Florin C. Mureșan