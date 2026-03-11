DEZVOLTARE Bloc de locuințe pentru specialiști în educație și sănătate, construit la Ardud prin PNRR

Orașul Ardud face un nou pas în direcția dezvoltării comunității locale, printr-un proiect menit să atragă specialiști în domeniile educației și sănătății. Administrația locală a demarat construirea unui bloc de locuințe destinat medicilor, profesorilor și altor profesioniști care doresc să își desfășoare activitatea în oraș.

Investiția este realizată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și presupune ridicarea unui imobil cu șase apartamente, care vor putea fi puse la dispoziția specialiștilor interesați să se stabilească în comunitate.

Clădire modernă, cu consum energetic aproape zero

Imobilul este proiectat după standardul nZEB (Nearly Zero Energy Building), ceea ce înseamnă că va avea un consum de energie aproape de zero. Acest tip de construcție respectă cele mai moderne cerințe de eficiență energetică și protecție a mediului.

Clădirea va beneficia de izolații performante, sisteme eficiente de încălzire și răcire și va utiliza într-o proporție importantă surse de energie regenerabilă. Astfel, costurile de întreținere vor fi reduse, iar impactul asupra mediului va fi minim.

Investiții în educație și infrastructură

Proiectul blocului de locuințe face parte dintr-o strategie mai amplă a administrației locale, care pune accent pe investițiile în infrastructură și pe îmbunătățirea condițiilor din domeniul educației.

În prezent, rețeaua școlară din orașul Ardud se află într-un amplu proces de reabilitare, trei corpuri de clădire fiind în curs de modernizare.

Proiecte și în domeniul sănătății

Autoritățile locale au investit și în infrastructura medicală. Orașul dispune de un centru de permanență modern, reabilitat prin fonduri europene de cooperare transfrontalieră, dar și de un dispensar uman recent modernizat, care oferă condiții foarte bune pentru personalul medical și pentru pacienți.

De asemenea, în localitatea Mădăras se dorește construirea unui nou dispensar medical, proiect depus spre evaluare în cadrul programului de finanțare HUSKROUA.

Prin realizarea blocului de locuințe pentru specialiști, administrația din Ardud speră să creeze condiții.