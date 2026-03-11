PATRIMONIU. Sărbătoare pentru comunitatea evreiască din Satu Mare. Ceremonie de rededicare a cimitirului evreiesc din Medieșu Aurit

Evenimentul dedicat memoriei și conservării patrimoniului evreiesc a reunit la Satu Mare reprezentanți ai comunității evreiești, oficiali internaționali și autorități locale

La Satu Mare a avut loc marți o ceremonie dedicată păstrării și valorificării patrimoniului evreiesc din regiune, organizată de Comunitatea Evreilor din Satu Mare în colaborare cu European Jewish Cemeteries Initiative. Manifestarea a marcat rededicarea cimitirului evreiesc din Medieșu Aurit, un loc cu o puternică încărcătură istorică și spirituală.

Evenimentul s-a desfășurat în prezența unor invitați de rang înalt, printre care Excelența Sa Angela Ganninger, ambasadorul Republicii Federale Germania în România, Rafael Shaffer, Prim Rabin al Comunității Evreiești din România, și Adrian Beșa, președintel Comunității Evreiești din Satu Mare.

Prelegere și discuții despre patrimoniul evreiesc

Programul manifestării a început la Sinagoga din Satu Mare, unde a avut loc o prelegere intitulată „Cimitirul evreiesc ca sit de patrimoniu cultural”. În cadrul acesteia s-a discutat despre importanța conservării acestor spații memoriale, care reprezintă o parte esențială a istoriei comunităților evreiești din Europa Centrală și de Est.

Circa 130 de cimitre evreiești în județ

După prelegere, invitații au susținut discursuri în care au subliniat rolul cooperării dintre autorități, comunități locale și organizații internaționale în protejarea patrimoniului cultural și religios.

Așa după cum spunea și Adrian Beșe, președintele Comunității Evreiești din Satu Mare, în județul nostru sunt în prezent circa 130 de cimitire evreielști, ceea ce denotă faptul că în trecut comunitatea evreiască era foarte puternică în zonă. În prezentm ka Satu mare mai sunt circa 210 evrei.

Ceremonie de rededicare la cimitirul din Medieșu Aurit

În continuarea programului, participanții s-au deplasat la cimitirul evreiesc din Medieșu Aurit, unde a avut loc ceremonia religioasă de rededicare și o rugăciune rostită în memoria celor care își dorm somnul de veci în acest loc.

Cu acest prilej, oficialii și reprezentanții comunității evreiești au remarcat starea foarte bună în care se află cimitirul, acesta fiind curat și bine întreținut.

Apreciere pentru comunitatea locală

Prim Rabinul Rafael Shaffer a evidențiat faptul că starea exemplară a cimitirului se datorează atât implicării administrației locale, cât și respectului arătat de locuitorii comunei.

Primarul localității, Marian Torok, a subliniat că Primăria va continua să sprijine, în limita resurselor disponibile, inițiativele care vizează protejarea și îngrijirea acestor locuri de memorie.

Cooperare pentru conservarea memoriei

Reprezentanții comunității evreiești și-au exprimat, de asemenea, intenția de a susține demersurile prin care toate cimitirele din zonă să ajungă la același nivel de îngrijire și conservare.

Evenimentul a fost finanțat de Ministerul Federal de Externe al Germaniei și a reprezentat un nou pas în eforturile de protejare și transmitere către generațiile viitoare a patrimoniului evreiesc din regiunea Satu Mare.