Andrei Neamțu, de la clubul Samuraiul, urcă pe podium la doar 7 ani





Un nou rezultat remarcabil pentru sportul sătmărean a fost obținut la Campionatul Național de Karate desfășurat la București, unde tânărul sportiv Andrei Neamțu a reușit să cucerească locul al doilea.

La doar 7 ani, sportivul legitimat la Clubul Sportiv Samuraiul a impresionat prin determinare și tehnică, obținând medalia de argint în proba de joc tehnic.

Muncă și disciplină sub îndrumarea antrenorului

Performanța lui Andrei vine ca urmare a pregătirii constante sub îndrumarea antrenorului său, sensei Robert Magos, care contribuie la formarea și dezvoltarea tinerilor sportivi din cadrul clubului.

Rezultatul obținut confirmă talentul și potențialul sportivului, dar și nivelul ridicat de pregătire oferit în cadrul clubului, unde disciplina și pasiunea pentru karate sunt esențiale.

Un început promițător

Clasarea pe podium la o competiție națională reprezintă un început promițător pentru Andrei Neamțu, care demonstrează că, încă de la o vârstă fragedă, poate face performanță în acest sport.

Rezultatul său aduce o nouă bucurie pentru comunitatea sportivă locală și confirmă faptul că viitorul karate-ului sătmărean este în mâini bune.