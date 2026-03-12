Plăți efectuate de AJPIS Satu Mare pentru drepturile persoanelor cu dizabilități

În cursul zilei de azi, 12 martie 2026, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Satu Mare a virat către bănci, fondurile necesare pentru plata următoarelor beneficii de asistență socială, aferente lunii februarie 2025, după cum urmează:

7.151.419 lei pentru 16.095 beneficiari de indemnizații de handicap;

1.256.112 lei pentru 487 beneficiari de indemnizații de însoțitori pentru nevăzători;

3.380.345 lei pentru 19.223 beneficiari de buget personal complementar.

Astfel, beneficiarii care au optat pentru încasarea acestor sume în conturi bancare vor avea banii în cursul zilei de mâine, vineri 13 martie 2026.

Persoanele care au optat pentru încasarea acestor drepturi prin mandat poștal, CN Poșta Română va începe distribuirea acestor sume cu data de 18 martie 2026.