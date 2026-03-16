POLITICĂ Deputatul Mircea Govor: „România nu poate fi guvernată împotriva propriilor cetățeni”

Parlamentarul PSD de Satu Mare anunță amendamente la bugetul de stat pentru includerea unui pachet de sprijin destinat categoriilor vulnerabile

Deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, a criticat modul în care a fost elaborat și transmis în Parlament bugetul de stat pentru anul 2026, susținând că documentul a ajuns cu întârziere și nu răspunde suficient nevoilor sociale ale populației.

Critici privind politicile economice

Parlamentarul consideră că actualele politici economice au efecte directe asupra nivelului de trai al populației, menționând creșterea taxelor, scăderea puterii de cumpărare și inflația ridicată, care afectează milioane de români.

Potrivit deputatului, România nu poate fi administrată în detrimentul propriilor cetățeni, iar bugetul de stat trebuie să reflecte în primul rând interesele oamenilor.

Amendamente pentru un „Pachet de Solidaritate”

Reprezentantul Partidul Social Democrat a anunțat că el și colegii săi vor vota bugetul „din responsabilitate față de România”, însă nu în forma actuală.

În acest sens, social-democrații vor depune amendamente pentru includerea unui „Pachet de Solidaritate”, care ar urma să ofere sprijin pentru aproximativ 3,5 milioane de români, printre care:

pensionari cu venituri mici,

copii cu dizabilități,

mame,

veterani,

familii aflate în situații vulnerabile.

Apel la echilibru social

Deputatul susține că nu poate fi acceptată o situație în care populația suportă măsuri de austeritate, în timp ce marile companii beneficiază de facilități fiscale, iar statul renunță la venituri importante la buget.

În opinia sa, rolul Parlamentului este de a susține un buget care să pună pe primul loc românii, economia reală și echilibrul social.