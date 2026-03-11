Precizări făcute de IPJ Satu Mare în cazul perchezițiilor la domiciliile traficanților de droguri

La data de 10 martie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Satu Mare, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Satu Mare, au pus în aplicare 3 mandate de percheziție domiciliară emise de către un judecător de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Satu Mare, pe raza municipiului Satu Mare, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc.

Precizăm faptul că perchezițiile au avut loc în 3 locuințe, care figurează în bazele de date ale Poliției Române, ca aparținând fie făptuitorilor, fie membrilor familiei ai acestora, vizați în cadrul dosarului penal.

Din datele și informațiile deținute de către polițiști, locația ar fi fost folosită ca și punct de distribuție a drogurilor.

Informațiile privind pătrunderea la o adresă greșită sunt eronate, deoarece pentru adresa respectivă a fost emis un mandat de percheziție domiciliară. Astfel, la locația respectivă a fost prezentă o persoană care locuiește în baza unui contract de închiriere, fără ca aceasta să fie înregistrată cu forme legale la adresa respectivă.

Totodată, modalitatea de pătrundere în imobil s-a realizat conform procedurii, nefiind utilizată forța și fără a fi produse pagube de orice natură.

De asemenea au fost respectate dispozițiile legale, inclusiv în ceea ce privește încunoștiințarea persoanei cu privire la dreptul de a fi asistată de către un avocat la efectuarea percheziției domiciliare, persoana în cauză nesolicitând, aspect consemnat în procesul-verbal întocmit.

În cadrul acestor activități a fost respectat principiul prezumției de nevinovăție, persoanele vizate beneficiind de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de legislația în vigoare.