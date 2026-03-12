PREGĂTIRE. Aproape 2.800 de elevi din Satu Mare susțin simularea evaluării naționale

Simularea examenului pentru absolvenții clasei a VIII-a se va desfășura în perioada 16–18 martie, în 21 de centre de examen din județ

Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare informează elevii, părinții și cadrele didactice că, în perioada 16–18 martie 2026, va avea loc simularea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, organizată la nivel național în anul școlar 2025–2026.

Peste 2.700 de elevi implicați

La simulare participă 2.744 de elevi din județul Satu Mare County, care vor susține probele scrise în 21 de centre de examen. Scopul acestei simulări este de a familiariza elevii cu structura și cerințele examenului, dar și de a evalua nivelul de pregătire înaintea evaluării naționale propriu-zise.

Calendarul probelor

Programul simulării evaluării naționale pentru clasa a VIII-a este următorul:

16 martie 2026 – Limba și literatura română – probă scrisă

17 martie 2026 – Matematică – probă scrisă

18 martie 2026 – Limba și literatura maternă – probă scrisă

Rezultatele vor fi comunicate în data de 30 martie 2026.

Desfășurarea probelor

Probele vor începe la ora 9:00, iar accesul elevilor în săli va fi permis până la ora 8:30. Timpul de lucru este de două ore din momentul distribuirii subiectelor.

Analiza rezultatelor

Rezultatele simulării vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ, pentru a identifica eventualele dificultăți și pentru a stabili măsuri de sprijin individual sau colectiv care să contribuie la îmbunătățirea performanțelor elevilor la examenul final.

Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean îi încurajează pe elevi să trateze simularea cu seriozitate, considerând-o o oportunitate importantă de autoevaluare și pregătire pentru evaluarea națională.